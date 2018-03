Kirche und gesamter Denkmalbereich Witzheldens sollen gemeinsam angestrahlt werden.

Witzhelden. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Kirchbauvereins Witzhelden blickten die anwesenden Mitglieder und der Vorstand auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Dank Mitgliedsbeiträgen und Spenden konnten für die Restauration des Altarbildes, der Totenschilder und des Fußbodens auf der Empore der alten Witzheldener Dorfkirche insgesamt 14 800 Euro zur Verfügung gestellt werden.

Zudem hat sich die Anzahl der Mitglieder weiter erhöht. Besonders freute sich der Vorstand über eine junge Frau, die neues Mitglied geworden ist. Sie teilte dem Vorsitzenden des Kirchbauvereins Witzhelden mit, dass sie sich vorgenommen hatte, in den Kirchbauverein einzutreten, sobald sie ihre erste Ausbildungsvergütung erhält. Gesagt, getan.

Lichtkonzept im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts

Außerdem wurde noch einmal gemeinsam auf die vielen Aktivitäten, wie das Jubiläum 40-jährige Bestehen des Kirchbauvereins im September 2017 Rückblick gehalten, das nur durch das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder möglich war. Außerdem wurde der Vorstand einstimmig wiedergewählt und stellte seine Vorhaben für das Jahr 2018 vor. So soll die Beschallung auf der Empore unter Berücksichtigung der vorhandenen Tontechnik und Raumakustik weiter verbessert werden. Für einen Ruhebereich im Rahmen der Offenen Kirche sollen Kerzenständer angeschafft werden und die Kirchturmuhr eine denkmalgerechte Beleuchtung erhalten. Das größte Vorhaben ist aber die Ausweitung einer denkmalgerechten nächtlichen Anstrahlung und Beleuchtung der alten Dorfkirche, die über die bestehende Anstrahlung und Beleuchtung des Kirchturms hinausgeht.

Hier strebt der Kirchbauverein Witzhelden ein Lichtkonzept an, das im Einklang mit einem möglichen Gesamtkonzept eines Masterplans Licht für den gesamten Denkmalbereich Witzhelden in der Dorfmitte im Rahmen des anstehenden integrierten Handlungskonzepts für Witzhelden stehen könnte. Dies soll in enger Absprache mit Rat und Verwaltung der Stadt Leichlingen, dem VVV Witzhelden, dem Amt für Denkmalpflege im Rheinland, den Mitgliedern des Kirchbauvereins Witzhelden und der Witzheldener Bevölkerung erfolgen.