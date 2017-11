Lokale Unternehmen wünschen sich ein stärkeres Bekenntnis zum produzierenden Gewerbe in der Blütenstadt.

Leichlingen. In der Sitzung des Wirtschaftsgremiums Leichlingen der IHK Köln in dieser Woche war das neue Leitbild der Stadt Thema. „Wir hätten uns ein stärkeres Bekenntnis zur Wirtschaft gewünscht“, sagt Joachim Feuchter, Geschäftsführer der Zweiweg International GmbH & Co. KG und stellvertretender Vorsitzender des IHK-Wirtschaftsgremiums. „Vor allem das produzierende Gewerbe wird mit keiner Silbe erwähnt.“

Der Leichlinger Bürgermeister Frank Steffes, ein ständiger Gast im Gremium, betonte, wie wichtig die bestehenden Unternehmen für die Stadt seien und versicherte, dass diese bei standortrelevanten Entscheidungen ohnehin berücksichtigt würden.

Außerdem sprachen die Unternehmer über die Potenziale des Baustellenmanagements in der Region. Bürgermeister Steffes erläuterte: „Wir haben im letzten Jahr eine Leichlinger Baustellenkonferenz ins Leben gerufen, an der die Verantwortlichen für den Straßenbau von Land, Kreis und Kommune sowie die Energieversorger teilgenommen haben, um ihre geplanten Baumaßnahmen aufeinander abzustimmen. Das hat zu einer starken Entzerrung geführt, von der alle Verkehrsteilnehmer profitiert haben.“

Weiteres Thema des IHK-Wirtschaftsgremiums war die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Einige Unternehmer berichteten von sehr positiven Erfahrungen bei der Einstellung von Geflüchteten. Die IHK kann die Unternehmen bei der Integration unterstützen.

Mehr Engagement für Flüchtlinge ist erwünscht

„Neben den von der IHK-Stiftung geförderten Sprachkursen und der Vermittlung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen steht unser Willkommenslotse Betrieben bei alltäglichen Fragen rund um das Thema zur Seite“, informiert Eva Babatz, Leiterin der IHK-Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg und appelliert an die Unternehmen: „Bei der Einstellung von Flüchtlingen ist noch Luft nach oben. Wir wünschen uns daher, dass noch mehr Unternehmen einen Praktikums-, Ausbildungs- oder Arbeitsplatz anbieten.“