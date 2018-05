Während die Arbeiten in der Kölner Straße vor dem Abschluss stehen, kann der Zeitplan in der Bahnhofstraße nicht eingehalten werden.

Leverkusen. Die Bauarbeiten in der Fußgängerzone in Opladen laufen auf Hochtouren. Der erste Bauabschnitt in der Bahnhofstraße, der Eingang in die Fußgängerzone, ist bereits fertiggestellt. Auch die Arbeiten auf der Kölner Straße schreiten zügig voran, hier ist der Abschnitt vor der Aloysius Kapelle ebenfalls so gut wie fertiggestellt. „Wir gehen davon aus, dass wir die Pflasterarbeiten in der Kölner Straße und Bahnhofstraße bis Ende Juni erledigt haben werden. Die neuen Lichtmasten, Abfallbehälter, Bänke und Spielelemente werden in einem letzten Arbeitsschritt für die gesamte Fußgängerzone errichtet“, teilt der Architekt, dem die Bauleitung obliegt, mit. Dies wird voraussichtlich im August sein.

Pumpenkammer für Fontänen wurde zu spät geliefert

In der Bahnhofstraße wurde indessen eine Musterleuchte aufgestellt, um Lichtmessungen durchzuführen und das integrierte Wlan-System zu testen. Die Planer, die Energieversorgung Leverkusen (EVL) sowie der Freifunk Leverkusen sind mit dem Ergebnis zufrieden.

Zu unvorhersehbaren Zeitverzögerungen kommt es im Bauabschnitt in der unteren Bahnhofstraße. Hier, wo das Wasserspiel mit den Fontänen entstehen soll, stießen die Planer gleich zweimal auf Unvorhersehbares: Im April kam es wegen Engpässen in der Bauindustrie zu Verzögerungen. Die Pumpenkammer konnte nicht zum geplanten Zeitpunkt geliefert werden. Im Mai wurden die Arbeiten wieder aufgenommen, doch der geplante Standort für die Pumpenkammer im Erdboden konnte wegen Leitungsproblemen nicht so umgesetzt werden wie geplant. Die Planer arbeiten mit Hochdruck an einer Standortverschiebung der Pumpenkammer. Gemeinsam mit der Baufirma, der EVL und den Planern werden Lösungen erarbeitet, um schnellstmöglich mit der Errichtung des Fontänenfelds fortzufahren. Es wird davon ausgegangen, dass das Fontänenfeld mit der Pumpenkammer im Juli errichtet wird.

Die Arbeiten zum Aufbau des Kinderspiels in Form des Stadtteillogos laufen hingegen fort. Die Spielelemente wurden bereits aufgestellt. In einem weiteren Arbeitsschritt wird der Fallschutzbelag verlegt, und nicht zuletzt muss das Kinderspiel von einem zertifizierten Sachverständigen geprüft und freigegeben werden. Die gesamte Fußgängerzone soll laut Stadt im Spätsommer fertig sein.