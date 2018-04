Am 1. Mai eröffnet am Klinikum Leverkusen das Departement Wirbelsäule. Leiter wird Facharzt Jan Siewe.

Leverkusen. „Ich habe Rücken“ - das ist hierzulande fast schon ein geflügeltes Wort. Die meisten Deutschen leiden im Laufe ihres Lebens unter Rückenschmerzen. Gründe können zum Beispiel eine chronische Fehlbelastung, mangelnde Bewegung oder vererbte Krankheiten sein. Auch Stress und Ängste schädigen die tragende Säule des Körpers. Eine kranke Wirbelsäule ist schmerzintensiv und schränkt die Lebensqualität erheblich ein.

Langjährige Erfahrung und hohe Spezialisierung

Hoch qualifizierte Hilfe erhalten Betroffene jetzt im Klinikum Leverkusen: Am 1. Mai wird das Portfolio des Klinikums durch das neue Department Wirbelsäule erweitert. Das Behandlungsspektrum umfasst dann alle Erkrankungen der Wirbelsäule bei Erwachsenen und Kindern. Das neue Department konzentriert langjährige Erfahrung und hohe Spezialisierung in einem interdisziplinären Team. Modernste Techniken wie Computernavigation und 3D-Bildgebungsverfahren kommen zum Einsatz.

Ziel ist es, Schmerzen zu lindern, die Bewegungsfreiheit zu stärken und den Betroffenen dadurch ihre Lebensqualität und Lebensfreude zurückzugeben. Das Department Wirbelsäule ist Teil der Klinik für Orthopädie, Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie. „Wir unterstützen unsere Patienten und ihre Familien bei der Wahl eines geeigneten Therapiekonzeptes, wobei nicht operative Methoden stets Priorität haben“, betont Dr. Jan Siewe, Ärztlicher Leiter des Departments Wirbelsäule. „Wichtig ist uns dabei, unsere Patienten während der Behandlung kompetent und empathisch zu begleiten und dabei auch ihre individuellen Lebensumstände zu berücksichtigen.“

Siewe war zuvor als Geschäftsführender Oberarzt Orthopädie sowie Teamleiter Wirbelsäulenorthopädie an der Uniklinik Köln tätig. Dort gehörte er elf Jahre lang zu den engsten Mitarbeitern des überregional anerkannten Wirbelsäulenspezialisten Prof. Peer Eysel. Siewe ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und führt die Zusatzbezeichnungen Manuelle Medizin, Sportmedizin sowie Spezielle Orthopädische Chirurgie. Als stellvertretender Leiter der Registerkommission engagiert er sich in der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft für Patientensicherheit und eine kontinuierliche Verbesserung der Versorgungsqualität rund um die Wirbelsäule. Neben dem klinischen Bereich ist Siewe seit vielen Jahren in Forschung und Lehre aktiv, unter anderem an der Universität zu Köln und an der Sporthochschule Köln. Siewe ist Vater von zwei Kindern und lebt mit seiner Familie in der Domstadt.

Wenn rückenmarksnahe Operationen und Stabilisierungen notwendig sind, stehen dem Team des Departments Wirbelsäule modernste Techniken wie die Computernavigation zur Verfügung, um höchstmögliche Präzision – etwa beim Einbringen von Implantaten – zu gewährleisten.

Als Krankenhaus der regionalen Spitzenversorgung bietet das Klinikum Leverkusen auch Patienten mit Vor- und Begleiterkrankungen größtmögliche Sicherheit, denn zwölf Fachkliniken und zahlreiche Kooperationspartner im Gesundheitspark sorgen für interdisziplinäre Kompetenz. So ist für das Department Wirbelsäule eine enge Zusammenarbeit mit der Onkologie und der Neurologie geplant.

Im Rahmen einer Skoliose-Spezialsprechstunde können sich Eltern und ihre Kinder individuell beraten lassen. Ein erfahrener Orthopädietechniker steht zur Verfügung, um eine gegebenenfalls notwendige Korsettversorgung für Jugendliche und auch kleine Patienten zu gewährleisten.