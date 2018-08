Die Rampe ergänzt den Skaterpark am Hitdorfer See. Rund 6000 Euro wurden investiert.

Leverkusen. in weiteres, mit Geldern des Verfügungsfonds InHK Hitdorf gefördertes Bauprojekt ist fertig: Eine neue Quarterpipe ergänzt die vorhandene Skateranlage am Hitdorfer See. Sie wurde vom Verein Leben in Hitdorf beantragt, mitfinanziert und von der Firma Localpark ausgeführt.

Gerade wurde das neue Element vom TÜV abgenommen und wird von den Jugendlichen im Stadtteil gerne genutzt. „Der Verein Leben in Hitdorf hat nun schon die dritte Sport- und Freizeitanlage aus den Mitteln des Verfügungsfonds realisiert,“ lobt Bezirksvorsteherin Regina Sidiropulos, „Er tut damit viel für den Stadtteil und seine Lebensqualität.“

Die Skateranlage am See entstand in den 90er Jahren

Die Skateranlage am Hitdorfer See wurde dort in den neunziger Jahren installiert. Das neue Element vergrößert nun die Funktionalität der Anlage und damit die Möglichkeiten, dort zu trainieren.

Eine Quarterpipe ist – wie der Name nahelegt - ein Viertel einer Röhre. Am oberen Ende befindet sich eine runde Metallkante, das sog. „Coping“. Die Quarterpipe eignet sich, um „Transition Tricks“ zu üben, also Tricks, die von der horizontalen Ebene in die Vertikale führen.

Schon im vergangenen Jahr hat der Verein Leben in Hitdorf mit Mitteln des Verfügungsfonds eine Bouleanlage in der Hitdorfer Laach realisiert und war daran beteiligt, als dort ein vom TV Hitdorf initiierter Fitnessparcours errichtet wurde.

Jetzt richtet sich sein Augenmerk auf die Jugendlichen des Stadtteils. Sie wurden an der Auswahl der neu zu installierenden Ausstattung beteiligt. Der Fachbereich Stadtgrün der Stadt wurde ebenfalls bereits in einem frühen Stadium in die Planungen zu diesem Projekt einbezogen. Er hat zugesagt, für die neue Quarterpipe die Pflege/Wartung und für die Gesamtanlage auch die Haftung der Stadt Leverkusen zu übernehmen.

Beantragte und bewilligte Fördersumme aus dem Verfügungsfonds waren 5000 Euro, dazu kam eine Eigenleistung des Vereins in Höhe von etwa 1040 Euro. Im Rahmen der Förderung des Integrierten Handlungskonzeptes Hitdorf, das im Auftrag des Dezernats für Planen und Bauen erarbeitet wurde, werden für die Laufzeit des Projektes bis 2020 insgesamt 200000 Euro als Verfügungsfonds gestellt.