Aus dem Verfügungsfonds gibt es Geld für acht Anträge im Leverkusener Stadtteil.

Leverkusen. Der Beirat, der über die Vergabe der Mittel aus dem Verfügungsfonds Leverkusen-Hitdorf entscheidet, konnte in seiner letzten Sitzung acht neue Projekte bewilligen. Mit Hilfe dieses Fonds werden im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Leverkusen-Hitdorf Projekte gefördert, die von lokalen Vereinen und Akteuren vorgeschlagen und durchgeführt werden.

„In keiner der bisherigen Sitzungen war die Anzahl der erfolgreichen Projektvorschläge auch nur annähernd so hoch. Dies zeigt einmal mehr, dass in Hitdorf bürgerschaftliches Engagement für den eigenen Stadtteil einen hohen Stellenwert und große Potenziale hat.“, freut sich David R. Froessler. Der vom Dezernat für Planen und Bauen beauftragte Stadtteilmanager koordiniert und organisiert als Vorsitzender die Sitzungen des Beirats und unterstützt die Antragsteller.

Unter den bewilligten acht Projekten sind einige, bei denen es sich um die Fortsetzung von bereits erfolgreich eingeführten Angeboten handelt: Etwa die „Eltern-Kind-Gruppe“ oder „Gesund in Hitdorf“, ein umfassendes Programm zur stadtteilbezogenen Gesundheitsförderung. Es werden aber auch neue Angebote im Stadtteil ermöglicht: So wird es ab September für die Hitdorfer Senioren regelmäßige Bingoveranstaltungen in der Gaststätte „Em Schokker“ geben. Und auch die Stadtteilgeschichte kommt nicht zu kurz: Mit Förderung aus dem Verfügungsfonds wird in Hitdorf eine Laienschauspielgruppe aufgebaut, die sich auch schon ein erstes Theaterstück vorgenommen hat: „Et Spönche“ heißt es und es befasst sich mit der für Hitdorf wichtigen Geschichte der Zündholzindustrie in diesem Stadtteil.

Neue Sitzbänke für den Stadtteil

Neu ist auch das nun geförderte Projekt der „Hitdorfer Bank“: Hierbei handelt es sich um Bänke, die in öffentlichen Aktionen unter Anleitung von Margit Göckemeyer (MalRaum Hitdorf) durch Hitdorfer Bürgerinnen und Bürger gestaltet werden, um sie dann im Stadtteil verteilt aufzustellen und so vor allem den hier lebenden Senioren öfter einmal die Möglichkeit für eine Pause und zum Ausruhen zu geben.

Das nächste Mal tagt der Beirat zum Verfügungsfonds am 13. November. Damit Ideen zur Steigerung der Lebensqualität in Hitdorf noch in diesem Jahr gefördert werden können, sollten die Anträge bis Mitte Oktober gestellt werden. Bei der Antragstellung ist der Stadtteilmanager behilflich. Sprechstunden: Dienstag- und Donnerstagnachmittag in der Stadthalle Hitdorf oder telefonische Terminvereinbarung unter Tel. 0163/ 341 8843.