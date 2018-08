In Stammheim lädt der Skulpturenpark direkt am Rhein auch an heißen Tagen zu einem schattigen Kulturgenuss ein.

Köln. Auch am Schlosspark in Stammheim ist die mit der Hitzewelle des Sommers einhergehende Dürre nicht ganz spurlos vorbeigegangen. Dennoch ist der beliebte Skulpturenpark selbst an heißen Tagen ein Ort, an dem man den Sommer mit einem Kulturspaziergang im Schatten durchaus genießen kann. Zwei Löwen empfangen den Besucher am Ende der Schlossstraße, bevor es auf das Gelände geht, das unmittelbar am Rhein liegt. Eine schattige Allee erfreut das Auge des vom Supersommer geplagten Besucher.

Direkt am Eingang finden sich die Holzskulpturen von Peter Nettesheim – die Radfahrerin scheint genauso wie die Skaterin in Zeitlupe eingefroren zu sein. Nur wenige Meter weiter schaukelt Emily in einem der mächtigen Bäume und blickt von dort auf den Gast in ihrem Reich. Geschaffen wurde die Figur von Steff Adams. Sie gehört genauso wie die riesige grell orangefarbene Tierfalle von Guido Weggenmann zu den Kunstwerken, die schon seit Jahren ihren Platz im Schlosspark gefunden haben. Zu den Hinguckern zählt direkt am Eingang das „Teekesselchen“ von Anno Bergmann – ein Parkschild mit einem überdimensionalen goldenen Schloss. Direkt daneben hat eine schräger Roboterfigur Platz auf einer Parkbank genommen. Das Kunstwerk von Tobi Möhring und Paul ter Veld trägt den vielsagenden Titel „Mind the Gap! - die Unerreichbarkeit der Parkbank“.

Verwunschene Grafen und ein goldener Mops mit Flügeln

Schon lange steht das verwunschen scheinende Grafenpaar von Herbert Labusca an seinem Platz und hat ein Schlosstor im Blick. Es erinnert an Freiherr Franz-Egon von Fürstenberg-Stammheim, der einst hier am Rheinufer flanierte und der von dort den Blick auf den mächtigen Strom genoss. Linda Cunningham erinnert mit ihrer Skulptur „Überbleibsel“ an die gewaltigen Zerstörungen, denen das Schloss in Stammheim im Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen ist. Zum Stammpersonal im Schlosspark gehört der goldene Lilienthal-Mops von Michail Stamm, der mit seinen filigranen Flügeln abzuheben droht.

Unweit davon durchschlägt eine Rakete den Torso eines alten und verwitterten Baumes. Direkt daneben dringt eine weitere Rakete beim Kunstwerk „Gegenwehr“ von Armin Benson in den noch grünen Rasen ein. Das Ganze erinnert an die militärische Auseinandersetzung zwischen der Weltmacht USA und dem Irak zum Beginn des neuen Jahrtausends. Für den Spaziergang im Park hat sich dagegen Helga, die Stahlskulptur von Birgit Berbeck-Paul hübsch gemacht.