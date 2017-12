Yoga-Kurs hilft bei Verspannungen in Rücken und Nacken.

Burscheid. Der ASB bietet ab dem 9. Januar spezielle Kurse an, bei welchen schwerpunktmäßig Yoga-Übungen und Bewegungsabfolgen praktiziert werden, welche Verspannungen und Blockaden im Rücken-, Schulter- und Nackenbereich lösen können. Durch gezielte Dehnung und Kräftigung werde die Beweglichkeit erhöht, die Muskulatur gestärkt und die Wirbelsäule stabilisiert.

Verspannungen in Rücken, Nacken und Schultern seien oft die Folge von Stress, Über- oder Unterbelastung in Beruf und Alltag sowie einseitiger Bewegung und Verschleiß. Deshalb würden die Übungen sehr ruhig und achtsam ausgeführt, so dass diese stressabbauend wirken können und vorbeugend gegen Verspannungen und Schmerzen helfen. Müdigkeit verfliege und neue, positive Kraft könne geschöpft werden.

Freie Plätze gibt es noch in den Kursen ab Dienstag, 9. Januar, von 19 bis 20 Uhr, ab dem darauf folgenden Mittwoch von 9.30 bis 10.30 Uhr und ab dem Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Ein Kurs kostet bei elf Stunden jeweils 110 Euro. Die Seminarleitung übernimmt Anna Ritschel, staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin, Motopädin und Yogalehrerin. Weitere Informationen und Anmeldungen unter Telefon 6 11 10. Red