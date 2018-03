Hilgener siegen gegen Dabringhausen.

Hilgen. Neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga haben die Fußballer der TG Hilgen geschöpft. Die Mannschaft von Trainer Hajrush Islami setzte sich im Nachholspiel gegen den Tabellensechsten TV Dabringhausen 2 mit 3:1 (3:1) durch und kann damit wieder ein wenig optimistischer in die Zukunft blicken. „Meine Jungs haben eine ganz starke erste Halbzeit abgeliefert. Besonders erfreulich war die Tatsache, dass wir nach dem frühen Rückstand nicht in Panik verfallen sind. Unter dem Strich geht der Sieg für uns auch absolut in Ordnung“, sagt Islami.

Nach einer Viertelstunde kassierten die Hilgener den 0:1-Rückstand. Doch in der 30. Minute durch Daniel Johannes Adamek und nur wenige Sekunden später durch Denis Blaz drehten die TGH-Kicker den Spieß um. Mickel Heller gelang noch vor dem Seitenwechsel in der Nachspielzeit von Durchgang eins der dritte Treffer. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel, doch die TGH-Defensive hielt dem Ansturm stand.

TGH: Fritz, Blaz, Taschka, Kittelmann (67. Wülfing), Heller, Adamek, Grimberg (58. C. Fischer), Lauer (90. Miebach), Treutler, Peters, Arnbrecht.

Morgen Nachmittag (15 Uhr) sind die Hilgener nun beim Tabellenelften Türkiyemspor Remscheid zu Gast. „Wir wollen natürlich versuchen, auch dort etwas Zählbares mitzunehmen“, sagt Islami, der allerdings auf den rot gesperrten Marco Treutler sowie den verletzten Jannik Grimberg verzichten muss. lh