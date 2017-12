Fast drei Jahre ist das neue Kinder- und Jugendzentrum an der Montanusstraße geöffnet – Zeit für eine Renovierung.

Burscheid. Ein erstes Adventcafé überhaupt nutzt Megafonleiter Marc Munz am Freitag, 8. Dezember (15 bis 20 Uhr), um Besuchern nebenbei das Haus zu zeigen und zusammen mit Mitarbeitern die bislang geleistete Arbeit vor der Öffentlichkeit zu bilanzieren.

Immerhin fast drei Jahre ist es bald her, dass das Kinder- und Jugendzentrum an der Montanusstraße unter der Leitung der Katholischen Jugendagentur (KJA) die Arbeit aufgenommen hat. „Wir haben einen Generationswechsel“, sagt der Chef des Jugendzentrums und dachte sich wohl, für die neuen Gäste gleich mal neue Farbe an die Wände zu bringen. Freilich auch mit dem Blick auf den Tag der offenen Tür und als dankbares Signal an die Stadt, die der KJA das Gebäude zur Verfügung stellt. „Wir gehen sehr respektvoll mit dem Haus um und fühlen uns dafür verantwortlich, alles gut zu erhalten.“

Und so wurde die Farbe im Saal rot aufgefrischt. Zum Schutz der Wände gibt es dort jetzt Magnetleisten, an denen Poster angeklemmt werden können, ohne dass die Wände in Mitleidenschaft gezogen werden. Ein satter Fliederton ziert jetzt eine Wand im Mädchenzimmer, der Rest ist in grau gehalten. Und nebenan im Jugendbüro hat Sozialarbeiter Christian Riehl jetzt kräftiges Grün im Rücken. hmn