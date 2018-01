Elfte Auflage der Karte wurde überarbeitet und erscheint nun in einem neuen Layout.

Leverkusen. Der Fachbereich Kataster und Vermessung der Stadt Leverkusen hat die Amtliche Stadtkarte 1:15 000 neu aufgelegt. Die nunmehr elfte Auflage der Karte mit dem Stand November 2017 erscheint in einem neuen Layout. So wurde auf ein Beiheft zur Karte verzichtet. Das früher darin enthaltene Straßenverzeichnis und weitere Informationen findet man nun auf der Rückseite der Karte. Ergänzt werden diese Angaben durch Übersichtskarten wie einem Busnetz der wupsi und Stadtteilen sowie Fotos aus dem Stadtgebiet.

Das Kartenbild auf der Vorderseite erscheint durch Weglassen von Detailplänen der Stadtteile und einer anderen Platzierung der Zeichenerklärung deutlich größer als in der alten Auflage. Vollkommen neu gestaltet wurde das Deckblatt der Amtlichen Stadtkarte: Neben der Skyline fallen das Stadtwappen sowie eine Übersichtkarte von Leverkusen ins Auge. Auch in technischer Hinsicht gibt es Neuerungen. Es erfolgte der Umstieg vom bisherigen Gauss-Krüger-Koordinatensystem zum sogenannten Universal Transverse Mercator (UTM)–System, dass heute in der Kartenproduktion weltweit Standard ist. Die Kartendaten werden im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit von Kommunen der Region Rhein/Ruhr/Bergisches Land in einer gemeinsamen Datenbank beim Regionalverband Ruhr (RVR) geführt. Ergebnis ist eine einheitliche Kartengestaltung in der gesamten Region.

Die Auflage umfasst 3000 Exemplare, davon 500 ungefaltet. Sie kann zu einem Preis von 5,50 Euro in den städtischen Verkaufsstellen – Verwaltungsgebäude Goetheplatz in Opladen und beim Fachbereich Kataster und Vermessung in der Hauptstraße 101 in Wiesdorf – sowie im örtlichen Buchhandel erworben werden.