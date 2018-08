Die Zweite ist noch auf der Suche nach einem Leiter.

Burscheid. Vor einem Neuaufbau stehen die Fußballer des BVB II. Der B-Ligist musste eine Reihe von Spielern an die erste Mannschaft abgegeben, darunter auch Spielertrainer Thomas Vogel. Derzeit sind die Verantwortlichen auf der Suche nach einem Übungsleiter und hoffen, diesen bis zum Saisonstart in zehn Tagen zu finden. Für das Team wird es in den nächsten Wochen in jedem Fall erst einmal darum gehen, sich spielerisch zu finden.

Zugänge: Muhsin Birdal, Ahmed Kocak (beide FC Klausen II), Tobias Brand, Bayram Karakus (BV Burscheid I).

Abgänge: Thomas Vogel, Ramazan Karacaer, Boubacar Balde, Orhan Celik, Matthias Richtscheid, Sascha Hauser, Yakup Karakus, Said Amarnis (alle BV Burscheid I), Nihat Gökler (Karriereende), Stefan Przybisch (TuS 05 Quettingen II).

Kader: Tor: Christian Dambeck. Abwehr: Khalid Asrout, Ahmed Kocak, Ümit Özer, Perica Petrovic, Niko Pfeffer, Oguzhan Balkir, Arif Akin, Marek Nemec. Mittefeld und Sturm: Sebastian Szarabajko, Sertan Tekin, Muhsin Birdal, Tobias Brand, Alessandro Ferri, Emre Gökler, Hamid Jokar, Bayram Karakus, Kemal Karakus, Mehmet Turan, Cengiz Dogan, Muhammet Karakus, Gökhan Mese, Ismail Türksoy.

Termine: 19.08. Meisterschaftsauftakt in Tura Remscheid 80/90 Süd 2.