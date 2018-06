Nachwuchstalent Mareike Thomaier steigt von den Juniorelfen zu den Elfen auf.

Leverkusen. Sie ist nach den beiden Juniorelfen Jennifer Souza und Jennifer Kämpf die Dritte im Bunde, die aus der eigenen A-Jugend mit einem Bundesligavertrag versehen wird. Die Rede ist von der Nachwuchsspielerin Mareike Thomaier, die am vergangenen Sonntag den alles entscheidenden Siebenmeter zum 31:30-Sieg des Leverkusener Juniorteams im Finale um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft erzielt hat.

2006 fängt sie mit dem Handballsport an

Die TSV-Verantwortlichen würdigen die konstanten Leistungen der Jugendnationalspielerin und waren in den letzten Monaten nicht untätig, sondern statteten das Eigengewächs mit einem Anschlussvertrag für das Bundesligateam aus. Thomaier und der deutsche Handball-Frauen-Rekordmeister TSV Bayer 04 Leverkusen machen demnach bis mindestens Juni 2020 gemeinsame Sache. „Über den Bundesligavertrag habe ich mich wahnsinnig gefreut“, verrät die frisch gebackene deutsche Meisterin. „Damals habe ich immer die Spiele der Elfen geschaut und mir fest vorgenommen, dass ich da auch irgendwann mal spielen möchte“, sagt die junge Spielmacherin.

Ihre Anfänge gehen auf das Jahr 2006 zurück. Bei Blau-Weiß Hand hatte die Abiturientin einst mit dem Handballsport begonnen. „Früher habe ich häufig am Scamix-Handballcamp in Leverkusen teilgenommen. Und genau da hat mich Jutta Ehrmanjoerg dembinskin-Wolf angesprochen und quasi nicht locker gelassen, bis ich irgendwann zugesagt habe, nach Leverkusen zu kommen“, erinnert sich Mareike Thomaier. Im Sommer 2011 erfolgte dann der Wechsel in die Farbenstadt: Seitdem wurde die Juniorelfe mit der Trikotnummer 13 beim TSV Bayer 04 Leverkusen ausgebildet. „Sie hat das komplette Bayer-Talentförderprogramm inklusive Eliteschule durchlaufen und hat sich in den sieben Jahren zu einer sehr guten Spielerin entwickelt“, sagt Elfen-Chefin Renate Wolf. Wer Wolf kennt, weiß, dass sie dafür sorgen wird, dass Thomaier den eingeschlagenen Weg mit aller Konsequenz unter dem Bayer-Kreuz weiterführen wird.

Mit 123 Treffern erzielte der Youngster während der abgelaufenen Spielzeit die meisten Tore für die Leverkusenerinnen. Und so erfolgreich soll es in der neuen Saison für Thomaier weitergehen. Vordergründig kommt die Führungsspielerin weiterhin in der A-Jugend sowie der Dritten Liga zum Einsatz. Darüber hinaus soll sie Erfahrungen im Training mit dem Bundesligateam sammeln und an das Niveau des Oberhauses herangeführt werden. „Nächste Saison möchte ich mit der A-Jugend wieder das Final Four erreichen und auch in der ersten Mannschaft schnuppern.“