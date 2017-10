Zum Auftakt kommt Tim Fischer am 5. November nach Leichlingen. Der Vorverkauf für die Kulturreihe hat begonnen.

Leichlingen. Bereits zum zehnten Mal lädt „Kultur im Schloss“ (KiS), die vom Büro Bürgermeister, der Leichlingen Stiftung der Kreissparkasse Köln und Schloss Eicherhof ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe, ab November wieder mit seinem ausgefallenen Programm zur abwechslungsreichen Unterhaltung in der Winterzeit ein. „Klein, aber fein“, lautet das Motto der Veranstaltungsreihe, das den Gästen aus nah und fern den kulturellen Genuss ermöglicht, namhafte Musiker, Schauspieler und Autoren, aber auch weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler im Schloss hautnah erleben zu können.

Den Auftakt macht am 5. November um 19.30 Uhr Tim Fischer mit einem Chansonabend. Fischer ist in seinem neuen Programm vollkommen bei sich angekommen. Er ist schrille Diva und dünnhäutiger Chansonnier par excellence, der mit jedem Lied ein kleines Theaterstück inszeniert und dabei etwas von sich selbst preisgibt. Gemeinsam mit dem Pianisten und Komponisten Rainer Bielfeldt präsentiert sich Tim Fischer wieder einmal absolut neu. Da stehen zukünftige Klassiker hemmungslos neben alten und ganz alten Liedern. Vollmundig serviert er dem interessierten Publikum „Gehaltvollhochgeistiges“ und berauscht mit Chansons, die es absolut in sich haben. Es sind Stücke unter anderem von von Edith Jeske, Sebastian Krämer, Pigor, Jacques Brel und Rainer Bielfeldt.

Weiter geht es am 3. Dezember um 19.30 Uhr mit dem A-Capella-Sextett Slixs. Katharina Debus, Michael Eimann, Gregorio D’Clouet Hernández, Karsten Müller, Thomas Piontek und Konrad Zeiner vom A-Cappella-Sextett Slixs sind wahre Stimmwunder. Sie schaffen es, auch ohne Instrumente zu begeistern. Das international gefragte Vokalensemble Slixs macht seit Jahren mit stimmlicher Vielseitigkeit und Spielfreude, mit musikalischer Neugier, Kreativität und Ausdruckskraft von sich reden. Ihr Stilmix aus Jazz, Pop, Klassik und Weltmusik hat zu einer Zusammenarbeit und erfolgreichen Tournee mit Bobby McFerrin geführt. Mit ihrem Programm „Silent“ werden die Slixs an diesem Abend unter anderem ausgewählte Werke von Bach, eigene Vertonungen von Shakespeare Sonetten und weitere eigens komponierte oder selbst arrangierte Stücke auf ebenso tiefgründige wie unterhaltsame Weise zum Klingen bringen und im Schloss die besinnliche Vorweihnachtszeit einläuten.

Am 10. Dezember kommt Zeichner Peter Gayman um 19.30 Uhr ins Schloss. Die liebenswert menschlichen Hühnercartoons sind sein Markenzeichen. Sie haben ihn weit über die Landesgrenzen hinweg bekannt gemacht. Bei diesem KiS-Special können die Gäste ab 18.30 Uhr eine Vielzahl von Kunstdrucken, Postern, Büchern und Postkarten sehen und nach Wunsch kaufen. Ein vortrefflicher Termin, um das ein oder andere ausgefallene Weihnachtsgeschenk signiert und direkt aus der Hand des Künstlers zu erwerben. Ab 19 Uhr gibt Peter Gaymann im Spiegelsaal des Schlosses persönliche Auskünfte zu seinen Arbeiten und lässt sich beim Zeichnen über die Schulter schauen. Darüber stellt sich der aus Freiburg stammende und seit wenigen Wochen in Bayern lebende Künstler den Fragen von Peter Clement. Bei diesem Gespräch über Humor, Zeichnen und die Kunst wird Peter Gaymann den Gästen nicht nur Einblicke in seine Arbeit geben, sondern auch zu Stift und Feder greifen.

Im neuen Jahr gibt es die folgenden Termin im Schloss: 28. Januar: Theatrium Dresden, 19.30 Uhr; 25. Februar: Ingo Zamperoni (Lesung), 19.30 Uhr und 4. März: Eine kleine Lachmusik – Mozart zum Kugeln – Klassik zum Kringeln, 19.30 Uhr. step

