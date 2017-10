Schon in diesem Jahr war die Premiere der „Lachenden Pänz-Arena“ in Deutz ein großer Erfolg. Neu war damals, dass es mitten im Innenraum der Halle auf der Freifläche Familienpicknicks auf Decken gab. 3000 Pänz feierten damals mit Bands wie Querbeat oder Pläsier. Am 27. Januar gibt es die zweite Auflage der großen Party für kleine Leute. Mit dabei sind im kommenden Jahr unter anderem die Micky Brühl Band, Miljö, Fiasko, Spökes, Kempes Feinest und Pläsier. Auch Kölns bekannteste Maskottchen – Sharky, Hennes und der Jecko – warten auf die Pänz. Dazu kommen die Wahner Wibbelstetze, der Sängerchor Solinger Vocalensemble sowie Benjamin Blümchen mit Otto. Beim Einmarsch sind insgesamt 23 Kindertanzgruppen mit fast 700 Aktiven in der Lanxess-Arena dabei. Moderiert wird die Veranstaltung von Mo Torres und Ben Wertz, der Enkel des früheren Arena-Chefs Ralf Bernd Assenmacher. Neu ist in diesem Jahr ein Kinderorden in Form eines Schmetterlings mit integrierter Pfeife. Die Basis für das größte Pfeifkonzert Kölns kostet 15.50 Euro. Ein Teil des Innenraums wird nicht bestuhlt und dient den Pänz als Spielfläche. Für die Eltern stehen natürlich im hinteren Bereich Stühle bereit. Die Tickets für die Pänz-Arena kosten im Vorverkauf 19 Euro. Sie gibt es unter Tel. 0221/8020. step Foto: Eppinger