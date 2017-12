Feuer in der Küche hätte ältere Frau umbringen können.

Bergisch Gladbach. Ein aufmerksamer Nachbar hat einer älteren Frau in Bergisch Gladbach das Leben gerettet. Der 17 Jahre alte junge Mann hatte in einer Nachbarwohnung den Rauchmelder gehört und die Feuerwehr gerufen. Auch Rauch habe er gerochen.

Die Feuerwehr musste die Wohnungstüre in dem Mehrfamilienhaus gewaltsam öffnen. In der verrauchten Wohnung fanden die Feuerwehrmänner eine ältere, bettlägerige, weibliche Person und konnten diese aus der Wohnung retten. „Ohne den aufmerksamen 17-jährigen Nachbarn und ohne Hilfe der Feuerwehr hätte sich die Person nicht selbst retten können“, heißt es in einer Meldung der Einsatzkräfte. Ohne den Nachbarn wäre die Frau also tot.

Die Person war ansprechbar und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Der Brand war in der Küche entstanden

Grund für den Rauch und den Rauch und den Alarm war ein „Feuer im Küchenbereich der Wohnung“, das schnell gelöscht werden konnte. Mittels Überdruckbelüftung wurde die Wohnung entraucht.

Weitere Schäden hat die Feuerwehr nicht gemeldet. Die Rettungskräfte waren mit 15 hauptamtliche Kräften aus zwei Feuerwehrwachen, acht Freiwilligen Feuerwehrmännern der ehrenamtlichen Löschzüge Stadtmitte und Paffrath/Hand, vier Rettungsdienstmitarbeitern und der Polizei vor Ort. Der Einsatz dauerte etwa 35 Minuten.