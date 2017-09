Aufräumen, hieß es gestern im Wahlamt der Stadt. Doch für die Wahl des Landrats in der Stichwahl am 8. Oktober benötigt die Verwaltung nun erneut Wahlhelfer.

Burscheid.Nach der Wahl ist vor der Wahl. Unter diesem Motto bereiten sich die Verantwortlichen im Rathaus nur einen Tag nach der kombinierten Bundes- und Landratswahl auf die Stichwahl des Landrats am 8. Oktober vor. „Wir müssen jetzt erst mal ein bisschen aufräumen, aber dann geht es direkt weiter“, sagt Wahlamtsleiter Holger Wilke gestern.

Wie berichtet, war der Kandidat der CDU, Stephan Santelmann, am Sonntag im ersten Wahlgang deutlich hinter der absoluten Mehrheit zurückgeblieben. Nun tritt der als Nachfolger von Hermann-Josef Tebroke gehandelte Kandidat erneut an dem Sonntag in zwei Wochen im direkten Vergleich gegen Tülay Durdu (SPD) an, die die zweitmeisten Stimmen erhalten hat (siehe Grafik).

Und diese Wahl stellt die Stadtverwaltung erneut vor die Herausforderung, ausreichend Wahlhelfer an dem Tag für die Arbeit im Wahllokal selbst und für die Briefwahl im Rathaus zu motivieren. „Wir haben schon einen Stamm zusammen“, sagt Wilke, der sich aber erneut über Zusagen aus der Öffentlichkeit freuen würde. „Wir müssen alle Wahllokale wiederbesetzen.“ Eine Reduzierung der Wahllokale sei kurzfristig organisatorisch nicht möglich. „Wir können das Wahlverzeichnis nicht zusammenlegen.“

Angesichts der fünf Kandidaten und damit in weiser Voraussicht auf eine Stichwahl hatte die Verwaltung schon lange vor der Wahl am Sonntag auf den 8. Oktober aufmerksam gemacht. Auch Schüler, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, und damit wahlberechtigt zur Landratswahl sind, können helfen. Interessierte melden sich direkt im Wahlbüro unter Telefon 670 140 (Jens Klenke) oder 670 303 (Judith Tölle). 40 Euro gibt es als kleinen finanziellen Anreiz. Und wem das nicht genug ist, der schafft es vielleicht über die Jahre zu einer besonderen Ehre, die am Wahlsonntag auch vielen etablierten Wahlhelfern zuteil geworden ist: Insgesamt wurden elf Ehrennadeln an Wahlhelfer für ihren Einsatz bei bundesweiten Wahlen verliehen. „Wir haben von der Bundestagswahl 2005 an gerechnet. Für die Zeit davor gibt es über Wahlhelfereinsätze keine verlässlichen Aufzeichnungen“, so Wilke. Ehrung für sechsmaliges Wahlhelferengagement: Siegfried Bender (Sängerheim Dürscheid), Guiseppe Giambra (Sportplatzhaus Griesberg), Ulrike Pautsch (Montanusschule), Henning Richartz (GGS Dierath), Joachim Wirths (Feuerwache Hilgen). Fünf Mal: Marc Baack (EMA-Schule), Ulrich Conrads (Feuerwache Paffenlöh), Daniel Gehrmann (Montanusschule), Hans-Peter Hansen (EMA-Schule), Sigrid Höpken (GGS Dierath), Klaus Kupferschmidt (Sportplatzhaus Griesberg).