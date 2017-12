Die TGH empfängt den BV Burscheid.

Hilgen. Nach der kurzfristigen Absage des Duells zwischen den Fußballern der TG Hilgen und des BV Burscheid ist mindestens genauso kurzfristig ein Nachholtermin gefunden worden. Bereits heute Abend (20 Uhr) kommt es in der Kreisliga zum Nachbarschaftskampf, wenn der BVB zu Gast in Hilgen sein wird.

„Wir freuen uns, dass wir so schnell einig geworden sind. Ich denke, das wird schon ein interessanter Vergleich werden“, meint Burscheids Trainer Sören Wallat, der diesmal auf die verhinderten Dennis Prinz und Stefan Komes verzichten muss. Während die Griesberger total entspannt an den Start gehen können, kämpfen die Hilgener um den Anschluss ans untere Mittelfeld. „Die Leistungen in den vergangenen Wochen sind schon deutlich konstanter geworden“, betont TGH-Coach Hajrush Islami, der auf weitere Punkte aus diesem Treffen hofft.

Die Hilgener Zweite tritt am Donnerstag (20 Uhr) zu Hause gegen den Tabellensiebten TV Dabringhausen II an. lh