Silke Winkelmann macht auf überfüllte Linienbusse in den Morgenstunden aufmerksam. Ein Ersatzbus wurde eingerichtet, das reicht aber nicht aus.

Burscheid. Silke Winkelmann macht sich Sorgen. Wenn sich ihre zwei Kinder Jillian (13) und Kay (10) auf den Weg zur Schule machen, ist nicht klar, ob sie denn überhaupt aus Hilgen wegkommen. Wenn sie Pech haben, stehen sie an der Haltestelle am Dünweg in der Dämmerung. So ergeht es auch den vielen anderen Kindern und Jugendlichen, die in der Nähe wohnen und auf den Busverkehr angewiesen sind. Und genau hier sieht Silke Winkelmann dringenden Handlungsbedarf.

„Der Bus ist immer so dermaßen voll, dass der Fahrer Kinder stehen lassen muss. Nur einige wenige von ihnen dürfen sich noch reinquetschen. Anders kann man das nicht bezeichnen, da die Türen kaum noch zugehen.“ Mehrmals schon hat sich die Hilgenerin beim Busunternehmen Wupsi beschwert. Sie sei nicht die einzige Mutter in Sorge, wie sie sagt. „Egal, mit wem man hier redet, es heißt immer: Ja, das Problem gibt es schon lange.“

Beim plötzlichen Bremsen herrscht Sturzgefahr

Jillian und Kay Winkelmann stehen kurz vor sieben Uhr an der Bushaltestelle. Um 7.30 Uhr müssen sie in ihren Klassenräumen der Johannes-Löh-Gesamtschule sein. Um 6.56 Uhr kommt die Linie E239. Dabei handelt es sich bereits um einen Ersatzbus, der wegen der hohen Zahl an Fahrgästen dauerhaft für diese Abfahrtszeit eingerichtet wurde. Um 7.01 Uhr kommt dann die Linie 239 regulär, die im 20-Minuten-Takt fährt. Ausreichen würden diese zwei Busse längst nicht, um die Schulkinder zu transportieren. „Meine Tochter erzählte, dass auch schon im letzten Schuljahr sich ganz viele nicht festhalten konnten. Sie standen einfach aneinander gequetscht im Busgang und beim starken Bremsen fielen auch ständig welche hin.“ Silke Winkelmann hat daher das Unternehmen dazu aufgefordert, einen weiteren Ersatzbus bereitzustellen.

Kostengründe lässt sie als Gegenargument nicht gelten. „Kosten hin oder her, ich glaube, der sichere Schultransport ist viel wichtiger. Es kann nicht sein, dass Kinder wegen Überfüllung nicht mitgenommen werden können oder sich im schlimmsten Fall im Bus verletzen, weil sie sich nicht festhalten können.“

Ihre Kinder früher zur Bushaltestelle zu schicken, so dass sie einen früheren Bus, beispielsweise den um 6.36 Uhr, nehmen können, kommt für Silke Winkelmann zumindest in den Herbst- und Wintermonaten nicht in Frage. Dafür sei es morgens einfach zu dunkel.

Das Busunternehmen Wupsi antwortete kürzlich der besorgten Mutter, dass man das Problem in Augenschein nehmen wolle. Wie Wupsi-Vertriebsleiter Oliver Seinsche mitteilte, habe man die betreffende Fahrt vom Außendienst kontrollieren lassen und die Fahrer der Buslinie nach ihren Erfahrungen befragt.

„Hierbei konnten wir den Eindruck gewinnen, dass die Fahrt zwar stark frequentiert ist, jedoch nach unserer Einschätzung alle Fahrgäste sicher befördert werden können und keine Überlastung der Tour vorliegt“, lautete seine Schlussfolgerung.

Nichtsdestotrotz werde man die Auslastung der betroffenen Buslinie nochmals prüfen. Dass dabei viel herumkommen wird, bezweifelt Silke Winkelmann. „Viele Kinder sind gerade auf Klassenfahrt. Dann ist es morgens natürlich entspannter.“