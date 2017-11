Ensemble freut sich über Erwachsene oder Jugendliche, die Violine, Bratsche oder Cello spielen.

Burscheid. Spielen Sie Violine, Bratsche oder Cello? Und hätten Sie Freude daran, in einem Kammermusik-Ensemble mitzuspielen? Die Musikschule Burscheid sucht Verstärkung für ihr Streicher-Ensemble, angesprochen sind Jugendliche und Erwachsene.

Unter der Leitung des Violinendozenten der Musikschule Burscheid, Antonio Cauda, wird Musik aus den verschiedensten Epochen, wie Barock, Klassik und Romantik erarbeitet. Darüber hinaus werden auch andere Stilrichtungen wie Klezmer, Tango- und Weltmusik gespielt. Die Voraussetzungen zur Teilnahme am Ensemble sind die Beherrschung der ersten vier Lagen. Orchester- oder Kammermusikerfahrung sind von Vorteil, aber nicht notwendig.

Die erste und zweite Geige tauschen nach Möglichkeit ihre Rolle, um ein tieferes Verständnis der Werke zu erlangen. Geprobt wird am Samstag in der Pestalozzischule, Höhestraße 76 in Burscheid (Zufahrt über den Wendeplatz für die Schulbusse, zwischen Obi und Shell-Tankstelle im Anbau an den Awo-Kindergarten, obere Etage) zwischen 10.45 bis 11.30 Uhr.

Die ersten drei Wochen können für die neuen Teilnehmer als Schnupperstunden betrachtet werden, danach muss eine verbindliche Anmeldung erfolgen.

Die Kosten betragen bei mindestens vier Teilnehmern 20 Euro monatlich. Weitere Informationen gibt es bei der Musikschule Burscheid unter der Rufnummer 6 02 82. Red