Mit dem Pop-Chor „sing4joy“ gibt es ein neues Angebot an dem Haus, das sich auch an junge Leute richtet, die auf „Beat-Boxen“ und „Body-Percussion“ stehen.

Burscheid.Die Musikschule Burscheid geht offenbar neue Wege, um das musikalische Interesse der Öffentlichkeit abzubilden. „Unser tägliches Brot ist natürlich der Instrumentalbereich“, erläutert Musikschulleiter Thomas Kinzel. „Aber der Popularbereich ist bei uns unterrepräsentiert.“

So gibt es nun mit dem Pop-Chor „sing4joy“ ein ganz neues Angebot. Mitmachen können Jugendliche und Erwachsene, auch ohne irgendwelche Vorkenntnisse und Erfahrungen. Wer nicht so gerne singt, sei aber im Beat-Boxen wohlfühlt, ist ebenso hochwillkommen. Beim Beat-Boxen werden mit dem Mund Schlagzeug- und andere Percussions-Instrumente imitiert. Außer einem Mikrofon werden keine weiteren Hilfsmittel verwendet.

Kinzel: „Das zieht natürlich auch auf vielen Stadtfesten“

Wie populär das musikalische Thema ist, findet anschauliches Videomaterial genug beispielsweise auf Youtube-Kanälen. Kinzel glaubt, dass mit entsprechenden Elementen auch in einem Burscheider Chor die Öffentlichkeit begeistert werden kann. Gemeint ist freilich nicht das Internet. „Das zieht natürlich auch auf vielen Stadtfesten.“

Erprobt wurde diese Art des Singens bereits während einer Projektwoche in der Musikschule. Mehr als zehn Mitglieder haben laut Kinzel daran teilgenommen. Und es habe allen viel Spaß gemacht. „Nun ist es spannend für uns zu erfahren, ob tatsächlich ein Bedarf vorhanden ist. Wenn sich nur drei oder vier Leute dafür interessieren, klappt es natürlich nicht.“

Geleitet wird der Chor von der Gesangspädagogin Sibylle Hummel. Sie studierte Gesang, Musiktheater und Musikpädagogik an der Folkwanghochschule Essen und Universität Köln. Sie war an verschiedenen Bühnen künstlerisch tätig und konzertiert bis heute im Lied- und Oratorienfach. 2013 absolvierte sie eine Ausbildung zur Musiktherapeutin an der „Zukunftswerkstatt Kreativ Therapie“ in Neukirchen-Vluyn. Seitdem ist sie als Singgruppenleiterin und Chorleiterin. Unter anderem unterrichtet sie die Gruppe „Reharmonie“. Dabei handelt es sich um einen Schlaganfall-Patientenchor. Außerdem ist Sibylle Hummel in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen aktiv.

„Singen kann jeder“, sagt die Dozentin der Musikschule

Sie arbeitet als Dozentin für Gesang und Stimme an der Musikschule Burscheid und Monheim. In den Landesprogrammen „Kultur & Schule“ und „Jekits“ (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) arbeitet sie mit Schulklassen im Bereich Singen und vokales Improvisieren. „Singen kann jeder, das Zusammensingen verbindet, es steigert die Lebensfreude und ist heilsam“, sagt sie.