Nach zwei weiteren erfolgreichen Jahren 2016 und 2017 lassen Kasalla das nächste große Highlight folgen: Im Jubiläumsjahr 2016 beschenkte sich die Kölner Band anlässlich ihres fünften Geburtstags mit zwei ausverkauften Konzerten in der Lanxess-Arena. Genau ein Jahr später setzt sich das vierte Kasalla-Studioalbum „Mer Sin Eins“ sofort nach Veröffentlichung auf Platz fünf der offiziellen deutschen Albumcharts und beschert der Band damit die erste Top Ten-Platzierung ihrer Karriere. Dieser Platz in den deutschen Albumcharts ist der höchste Einstieg einer kölschen Band seit BAP im Jahr 1981. Die Erfolgsgeschichte der Kölner wird nun durch einen weiteren Höhepunkt gekrönt: Kasalla sind für den deutschen Musikpreis Echo 2018 nominiert. Sie sind damit die erste kölsche Band seit den Höhnern und BAP, die jemals für einen einen Echo nominiert waren. „Wir sind von dieser Nachricht absolut überwältigt und sprachlos, damit hätten wir im Leben nicht gerechnet. Alleine die Nominierung ist eine wahnsinnige Ehre und ein Ritterschlag, wir sind überglücklich“, sagt Frontmann Bastian Campmann. Der Echo ist der größte deutsche Musikpreis und wird seit 1992 jährlich an nationale sowie internationale Künstler vergeben. Er wird am 12. April in Berlin vergeben. Kasalla sind in der Kategorie „Volkstümliche Musik“ unter anderem neben Santiano nominiert. Archivfoto: Torben Koester