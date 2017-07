Über 500 Menschen sehen am Samstag das Serenaden-Konzert von über 60 Musikern des Orchestervereins Hilgen.

Burscheid. „Kirchen-Kurven-Konzert“ nennen es die Burscheider liebevoll – angekündigt war das musikalische Ereignis als Sommer-Serenade, gestaltet von vier Ensembles im Bereich Blasinstrumente. Neben dem Orchesterverein Hilgen (OVH) nahmen die Juniorbläser der Orchesterschule, das Jugend-Blasorchester und das Bläser-Ensemble der Musikschule teil.

Fleißige Helfer vom Bauamt hatten für den Samstagabend den Platz vor der evangelischen Kirche mit über 300 Stühlen bestückt. Diese waren schnell besetzt. Um 20 Uhr standen dann zusätzlich noch etwa 200 weitere Zuhörer am Straßenrand. Die günstigsten und übersichtlichsten Plätze gehörten den Anwohnern an ihren Hausfenstern.

Dirigent Simon Roloff und sein Jugend-Blasorchester besetzten als erste die Stufen zum seitlichen Kirchenportal. Roloff schilderte zu den vorgetragenen Stücken auch deren poetische Handlungsinhalte und ließ in humorvoller Art sogar eine rhythmisch interessante Melodie durch ein in die Takte eingebautes, lautstarkes „Huh“ vom gesamten Publikum ergänzen. Dass im Jugend-Blasorchester auch spezielle Solisten ihren Platz haben, zeigten Alexander Kurz und Vincent Kahlen an ihren Marimbaphonen (großformatige Xylophone mit Klangstäben aus Edelholz).

Ein kleiner Patzer durch ein windverwehtes Textblatt

Bevor die Junior-Bläser unter Heide Wendt die „Bühne“ übernahmen, erklangen die Instrumente der beiden Ensembles miteinander. Zu Live-Auftritten gehören auch die kleinen Patzer – den freundlichen Applaus für sein mutiges Durchhalten bei der Anmoderation konnte Junior-Posaunist Paul Tust (11) und sein windverwehtes Textblatt gut gebrauchen.

Bekannt souverän führten die Bläser des Orchesterverein Hilgen das Konzert fort und stellten den Besuchern anspruchsvolle Kompositionen vor, die im klassischen Bereich nicht zum Standard-Repertoire zählen. Bald nach den „Sommer-Serenaden“ geht es für die Musiker des OVH auf Reise nach Österreich. Dort werden sie an dem großen Blasorchester-Festival „Mid Europa“ in Schladming teilnehmen und in Innsbruck auftreten. In den Verbund der stimmgewaltigen Blasinstrumente gehört seit fünf Jahren auch Robert Söhnchen (19) aus Leichlingen und seine schwergewichtige Bass-Tuba.

Unter den Besuchern war diesmal auch Hans-Dieter Kahrl. Speziell zu diesem Abend hatte er die 120 Kilometer lange Anreise aus Uedem (Niederrhein) auf sich genommen. Durch seine Jahre als Bürgermeister der Stadt fühlt er sich Burscheid noch eng verbunden. Die klaren Töne des Kirchen-Kurven-Konzerts waren noch einige Straßen weit gut zu hören.

Wie erhofft, konnte die komplette Veranstaltung bis zum Ende im Freien stattfinden und war darum auch eine gute Gelegenheit, alte und neue Freunde und Bekannte zu begrüßen.