Das Rautenstrauch-Joest-Museum veranstaltet am 26. November einen Lateinamerika-Tag.

Köln. Wer sich ein Bild von der Vielfalt Lateinamerikas machen möchte, muss dazu nicht ins Flugzeug steigen. Der Thementag im Rautenstrauch-Joest-Museum (RJM), Cäcilienstraße 29-33 in der Innenstadt, am Sonntag, 26. November, von 10 bis 18 Uhr bietet ein vielseitiges Programm rund um Lateinamerika. An diesem Tag wird auch letztmalig der mexikanische Totenaltar 2017 zu sehen sein.

Für lateinamerikanische Stimmung sorgen peruanischer Tanz und eine musikalische Reise durch Peru von gefühlvoll bis tanzbar, mitreißende lateinamerikanische Trova-Musik sowie der kolumbianische Abenteuerfilm „Der Schamane und die Schlange“. Bei Führungen durch die Dauerausstellung des RJM erleben Besucher eine Reise nach Lateinamerika und ein Schnupperkurs gibt Einblicke in das dort gesprochene Spanisch. Die kolumbianische Autorin Carolina Bustos Beltrán reist aus Paris an und liest auf Spanisch Erzählungen aus ihrem neuesten Buch „Sueño stereo“.

Kinder können spannenden Märchenlesungen lauschen, Totenköpfe aus Gips bemalen und sich beim mexikanischen Piñataspiel „süß“ überraschen lassen. Beim Bühnenprogramm im Foyer mit Markt- und Infoständen sorgen verschiedene Künstler und DJ Jan Krauthäuser für Unterhaltung. Vorträge und Lesungen zu aktuellen Themen wie Klimagerechtigkeit, Kohleabbau und dem Fahrrad als Politikum laden zum Zuhören und Mitreden ein. Die Aktivistin und Kunsthandwerkerin Miriam Soria Gonzales aus Peru berichtet von der gerade geschlossenen Klimapartnerschaft zwischen der indigenen Gruppe der Shipibo-Conibo Amazoniens und der Stadt Köln.

Auf „Reisen mit dem Kopf“ geht es bei den Reise-Reportagen von „Grenzgang“: Abenteurer und Profi-Fotografen führen mit beeindruckender Fotografie auf Groß-einwand, mitreißender Musik und live erzählten Vortragsgeschichten in die Ferne. Um 10.30 Uhr geht es nach Peru, um 14 Uhr durch Amazonien und um 17 Uhr durch Kolumbien. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, inklusive aller Angebote des Museums – auch Dauer- und Sonderausstellung, jedoch ohne Reise-Reportagen. Tickets gibt es ausschließlich an der Tageskasse. Karten für die Reise-Reportagen sind im Internet und unter Telefon 02 21/71 99 15 15 erhältlich.

Das vollständige Programm zum Thementag Lateinamerika und weitere Informationen gibt es im Internet.

museenkoeln.de/rjm grenzgang.de