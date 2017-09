Die amerikanisch-schweizerische Schauspielerin und Jazz-Sängerin Erika Stucky hat mit ihren skurrilen, so poetischen wie abgründigen Performances Kultstatus erlangt. Mit unbändigem Mut zum Risiko bewegt sie sich stilsicher irgendwo zwischen Meredith Monk, Laurie Anderson und Tom Waits – und tritt dabei unter anderem mit Klassikgrößen wie dem Countertenor Andreas Scholl und mit Avantgarde-Ikonen wie FM Einheit, dem Schlagzeuger der „Einstürzenden Neubauten“, auf. Bei aller kosmopolitischen Leichtigkeit, die ihr zu Gebote steht, zieht es sie immer wieder auch in die Schweizer Berge. Und so trifft man in ihren Programmen, die weltweit als wahre Freudenfeste für wache Sinne gehandelt werden, auf all das, was man so nie für möglich hielt: Es wird gescattet und gejodelt, durchtrieben geschmachtet und treibend geswingt. Mal ist man groovy, mal wehmütig, mal nostalgisch. Pop, Folk und Jazz fließen zusammen zum lustvoll lustigen Avantgarde-Entertainment-Mix. Ganz besonders gilt dies für das Programm „Ping Pong“, bei dem neben ihrem Bühnenpartner Knut Jensen (Electronics, Ukulele) auch ein Maß an Super-8-Filmen zum Einsatz kommt. Erika Stucky ist am Freitag um 19.30 Uhr im Forum zu Gast. Karten gibt es für 19,50 Euro im Vorverkauf. Foto: PR