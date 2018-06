Mundart Viele Feiertage und Ferien

So, nüh lütt de Mai uch alt widder hinger uss. Wat hannt m´r en Wedder, de letzten Wächen. Un mit dem Unwedder hannt m´r hieh jo uch mih wie Jlöck jehatt. Dä Mai haad fü´de Kenger dückes bluus drej Daach Schull in de Wäche – oder ja kinn – denn dis Jo´ehr joow et et i´erschte mo´el seit üwwer fuffzich Jo´ehren Schullferien noh Pejsten. In de Nohberschaft wo´eren alle Kenger en paa Daach fott – de Leo hätt die Daach äwwer jood ömkreejen. Eenen Daach wo´el hä jet kochen. Jood, sujet muß m´r ungerstötzen, dometten hä, wenn hä ens en Mann is ( wat hoffentlich noch eesich lang duurt), sich uch jet ze essen machen kann. M´r hannt janz vill Jemöös jekooft wometten hä dann en „Jemöös-Pann met Ries“ kochen wo´el. Dä Paprika wu´erd in janz kleen Würfelcher jeschnidden – ich dä´erden alt bej m´r, dat m´r an dem Daach nit mih an et essen kummen, willdat et su lang duurden- irjendwann „durft“ ich äwwer noch mitschniggen. „Mama, was kannst Du das schnell!“, sääden hä,wie hä sich dat beluurden, äwwer tirekt hingerher ko´em: „Wenn ich mal ein Mann bin, dann kann ich das jenauso schnell wie Du!“ Dann ko´emen de Muuhren draan- die hätt hä reen jemaad un dann hannt m´r uss dännen, „Jemöösspajetti“ jemaad. Ich hann do sun Dengen für, wo m´r et Jemöös drinstuppt, dann driehen muß, un ungen kütt dat Jemöös dann wie Spajetti russ. Dat hätt em Spaß jemaad. Dobej hätt hä dann an sing kleen heißjeliebte Cousine „Thea“ in Hilijen jedä´ert, denn den Daach vürher wo´eren m´r um Hilijen, un et Thea hätt et i´erschte mo´el Muuhrensaft kreejen- de Leo wo´er stolz wie Oskar, dat hä bej dämm „Jruußen Ereignis“ dobej wo´er.

Uss Essen wo´er irjendwann praad un hä wo´er jlücklich. Jlücklich wo´er hä uch en Daach spä´eder, denn im Jaaden hätt hä en schöne Schnecke mit Huus jefongen un ko´em dometten in de Köche. Die ko´em dann in nen Becher, dä bowwen en Lupe als Deckel hätt, sudat m´r dat Dier, wat do drennen is, jrüsser sinn kann- sehr interessant uch fü´uss „Aalen“. Dometten „Schnecki“ uch jet Lu´et kreeden, hannt m´r en kleen Pinn Hoolz tüscher Deckel un Becher jeklemmt. Jet Blä´eder un Schloot ko´emen uch in dat Jlass un dann haaden m´r en nöü Huusdier. Ich hann lang kallen mössen, dometten dat Dier fü´ de Huusdüür up nem Düsch, un nit in et Wonnzimmer ko´em. Ich will dat nu nit all verzällen, äwwer am dridden Daach ko´emen m´r Heem un kinn Schnecke wo´er mih im Jlass. Ich hääd nih jedä´ert, dat sunn kleen Dengelchen sun jruuße Kraft hätt, öm den Deckel huh ze häwwen – Wat jlööwt Ihr, wat ich mim Leo am Jang haad – untröstlich . Ich mo´ed m´r jet innfallen lo´essen, dat wo´er m´r klo´er. Am angern Morjen hannt m´r en aalen Schohkarton mit Bläddern ussjelecht un sinn in den Jaaden jejangen. In uss Hortensie hängen dückes etliche Schnecken dran – su uch an dem Daach. (Jott sei Dank- mingen Plan kö´en klappen, hann ich m´r jedä´ert) In dä Hoffnung „ Schnecki“ ze fingen, hannt m´r etliche „Früngde“ van uss Schnecke jefongen un in den Karton jetan, do drüwwer en Folie mit janz vill kleenen Löchern – su had hä en paa Stonden jet am Jang. O´ewends hannt m´r se äwwer widder onger de Hortensie jelä´ert, willdat en Schnecke jo uch en schönes Läwwen hann soll, un nit in nem Karton wonnen will…..wat jlööwt Ihr, wat ich widder ze kallen haad! Dat wo´eren en paa schön Daach. De Jongen wo´eren irjendwann uch uss dem Urlaub zerück, un zem Fooßball spillen widder do – dann sü´eht m´r se den janzen Daach nit- äwwer hüüren kann ich se. Hie´upp dem Lang dürfen Kenger noch Kenger sinn- herrlich, oder? BK