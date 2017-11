Mundart Schon wieder Herbstferien

Ich weeß et nit, äwwer wenn m´r Kenger in de Schull hätt, jeht dat Jo´ehr noch flotter öm. Ko´em dat de Ferien am Äng sinn, jeht et alt widder loss. Etliche fleejen noch ens in de Sunne, oder lossen sich in Holland den Wenk um de Naas blo´esen. Mingen Mann haad kinnen Urlaub, äwwer dat wo´er nit schlimm. De Leo wo´er fruh, ens den janzen Daach spillen ze künnen. Tüscherdurch hannt m´r noch jet jerechnet, dometten dat nit in Verjessenheet jerööt. Uss Klaase spillt dis Jo´ehr dat Martinsstöck, drömswillen mo´eten m´r uch noch dem Leo singen Text lieren. Hä spillt den Vatter vam Martin. Nächste Wäche werden dann noch de Laternen jebastelt, dometten et dann uch lossjonn kann. Su hätt m´r dückes jet am Jang. Bej uss in de Schull steht de „Herbstbasar“ aan, do orjanisier ich mit. Dat dat vill Arbeet is, kann sich jo sicher jeder denken. Äwwer uch dat lohnt sich immer. Su hann ich uch nu noch en paa „Veranstaltungstipps“ fü´üch! Dä Basar is am 25. November in Berjisch Born in de Schull! Wä noch nit do wo´er: Et lohnt sich!

Dat de Leo uch mit singer Nele jespillt hätt, is klo´er. Dem Nele sing Tante häät uch am 25./26. en Adventsusstellung up dem „Rautenbacher Hof“, do wo et Nele wönnt. De zwej hannt en janzen Nommedaach jebastelt, dat wollen se do uch verkoofen. Uch dozo kann ich bluus saaren: Ich bin jespannt!

Am Sunndaach wo´eren m´r mit uss kölschen Früngden den janzen Daach im „Odysseum“ in Kölle. Dat is en Abenteuermuseum. Sess Stonden hannt m´r do drinnen ussjehaalen, un kinn Oorenblick wo´er langwielich, janz im Jejendeel! Äwwer ming Schochen hannt m´r donoh´ wieh jedonn.!! Dat Jestippel! Kenger künnen do allerhang ussprobieren, m´r muß also üwwerall mitmachen, öm su etliches ze verstonn. De Leo un et Anouk haaden den jrößten Spaß, im Flugsimulator , de Papas up de Rückbank üwwer Kölle „ze fleejen“, un o´ehn Bruchlandung, sicher ze landen. Dann is in dem Museum uch en Museum,van de Muus. Do kunnt m´r selver en Zeichentrickfilmchen driehen. Uch do hannt se lange römjekroost. Et Tina, ming Früngdin un ich, wussten dückes nit, wä mieh Spaß do draan haat: De Kenger, oder de Papas! Uch dat Museum kann ich allen mit , äwwer uch o´ehn Kenger, an et Hätz leejen.