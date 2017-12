Mundart Mal eben noch . . .

Wie dückes, schriew ich dat am Donnersdaach O´evend – „ens ä´ewes“ noch! Ich hann hück nommedaach noch drüwwer noh prakesiert, wovan ich hück jet schriewen soll. De Leo wo´er hück bei singer Früngdin Hanna. Die Zick hann ich jenommen, öm fü´ming Männer en Adventskalenger ze basteln, oder besser: Ich hann et versöökt. Im Internet wo´er en Idee , wo dat Sö´eße in Filtertüten jestuppt wu´erd, zojeklä´eft, Nummer drupp un praad. Ich wo´el dat janze an de Jadingenstang hangen, drömswillen hann ich en Loch drin jemaad un dann ko´em de Filzwolle in et Spill. Fü´mingen Mann hann ich immer drej Päckchen, fü´den Leo sess hingerreen an de Kortel jehangen. Flott upp den Stohl jeklimmt, bowwen an de Stange fasterjemaad, widder vam Stohl un dat janze sul an, bis alles hing. Schön so´ech et uss.

Dann wo´el ich noch ens ä´ewens fü´den nächsten Middaach jet Jemöös schnibbeln. Ich haad jraad de Erpel in de Köche, wie ich en komisch Jeräüsch huurden. Dat darf jetz äwwer nit wo´er sinn, hann ich m´r jedä´ert- äwwer et wo´er wo´er. Ming Idee mit dä Filzwolle wo´er nüx. Die Bängel fü´mingen Mann hannt jehaalen, äwwer mit den sess Päckchen draan, dat wo´er ze schwo´er. Da janze Kro´em flutschden hingerreen up de Ä´ed. Wat jlööwt Ihr, wat ich am Knaasen wo´er. Wat en Driss! Ich hann dat janze dann doch noch „jeflickt“ kreejen un ich hoff, dat dat nu´noch de nächsten 24 Daach hällt.

Dann bin ich „ens ä´ewes“ widder jefahren un hann den Leo widder Heem jehollt. De Fröüd wo´er jruuß, uch bej mingen Mann, äwwer et duurden nit lang, un et lo´ech widder jet ungen- ich hann et widder jeflickt. De Leo hätt in de Schull „Schach“ jeli´ert – dat wo´el hä „ens ä´ewes“ singem Papa li´eren, wat natürlich nit jero´eden is. Mingen Mann hätt nüx bejriffen. Ich bin in de Köche jejangen, un hann „ ens ä´ewes“ ming Jemöös wigder jeschnippelt un flott en Pott Suppe jekocht.