Mundart Leo hatte Geburtstag

Et is koom ze jlööwen, äwwer nu is de Leo alt acht Jo´ehr aalt. Su etliches hannt „ming Leser“ up dem Wäch mitkreejen, drömswillen schriew ich hück van de Fi´er mit singen Früngden. An nem Fri´edaach Nommedaach wo´er et suwick. Wä kleen Blaaren hätt, dä weeß, wie kanatendoll se kott bevür die Kenger kummen , drupp sinn. Hä hüppten bluus noch durch de Bude- ich hann in dä Zick alt de Waffeln jebacken, dometten ich , wenn de Kenger ko´emen, alles im Jriff haad.

Waffeln, dat schmaad allen, dometten kann m´r nüx falsch machen. Dobej joow et I´es ,oder Puderzucker, un alle wo´eren jlöcklich. Dann hannt de Kenger den Leo beschenkt, noch en kleen Oorenblick im Zimmer jespillt un dann jing et loss: Ich hann dückes drüwwer nohprakkesiert, wat ich dis Jo´ehr mit den Kengern mach. De Leo wo´el unbedingt widder in den Bösch, an den Bäch. Ich haad im Internet jet jefongen, un su ähnlich wo´el ich et dann uch upp dä Fete mit den Kengern machen. Ming Früngdin, haad uch noch nen jooden Tipp fü´ mech , su haad ich alt etliche Daach vürher mit den Vorbereitungen ze dunn.

O´evends bin ich bis an den Bäch jeloofen un hann m´r Fro´eren ussjedacht, alles haat mit uss No´ehrbern ze dunn. Wä mich kennt, dä weeß, dat ich sujet jood kann, wat ich nit jood kann is basteln- äwwer uch dofür haad ich en jood Idee. Ich haad su kleen Bowle Fläschchen Zeheemen, do hann ich „Flaschenpost“ druss jemaad. Die hannt se sööken müssen: bei uss im Jaaden, bei den No´ehbern im Carport, in nem duuden Boom, hinger dicken Steenen, un natürlich uch im Bäch. Dometten se den nächsten Tipp kreeden, wurden Fro´eren jestellt un jelööst. En paa Daach vürher hann ich et Jisela van Jejenüwwer jefro´echt, ob et an dem Nommedaach Zeheemen is. Su ko´en ich up et bauen, un mit inbauen. Dat wo´er su lustich: In nem „besonderen Breefkasten“, lo´ech en Breef, in dem stund, dat se am Huus mit dä 15 klingel müssen, öm do „Alle meine Entchen“ ze sengen, öm dann en nöüen Ömschlach, mit ner nöüen Uppjaabe ze kreejen.