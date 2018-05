Mundart An Rhein und Mosel mit dem Rad unterwegs

Vürrijes Jo´ehr hann ich jo alt dovan jeschriwwen, dat m´r upp nen Tipp hin , an de Mosel wo´eren. Willdat m´r su dovan jeschwärmt hannt, wo´elen Früngde van uss ens mit dohin. Jesääd, jefahren! Womitten soll ich aanfangen? Dat wo´er vor zwej Wächen, wo et su ehrrlich warm wo´er. Bis Sonndaach O´evend öm sess wo´eren m´r do, hannt kinn Jewidder, oder Rään jehatt- alles wo´er eefach nur herrlich.

Wat eenem selver jefällt, muß jo noch lang nit heeschen, dat dat uch angeren jefällt. Äwwer et wo´er, fü´uss Früngde uch herrlich. De „Schillingsmühle“ in Mülheim is wirklich en Tipp wert. Et jütt jo Lück die dückes am Wochenäng fott fahren- do jehüüren m´r nit zo- äwwer ich muß üch saaren,dat die zwej Daach an de Mosel, bei däm Wedder , wie en Wäche Urlaub wo´eren. Am Samsdaach sinn m´r jejen elf upp de Räder. Eenmo´el üwwer de Stro´eße un schon is m´r up dem Mosel- Radwäch. Noh‘ Bernkastel Kues kütt m´r o´ehn jruße Ploorerei mit dem Rad- uch de Kenger wo´eren nit am Küümen, willdat et jo uch dückes en Iis joow.

Uch jet Proviant haaden m´r dobej, su dat m´r irjendwann am Nommedaach mit Plätzcher, Äppelstöckelchen un jet ze drinken an de Mosel so´eßen. Herrlich! Ens eefach su nen Daach jenießen, o´ehn ze denken, dat un dat muß ich noch dunn, un dann noch dat un dat angere uch noch – dat wo´er, wie jesääd, wie im Urlaub.

En Moseltour der dann janz angeren Art, hannt m´r dann up dem Wäch up Heem aan jemaad. In Mülheim jütt et ( noch nit su lang), upp de Mosel en Schiff – jood, dat is nüx nöües, ich weeß, äwwer dat Schiff heescht: „River Bär“ un jehüürt zoh´nem 4 Sterne Hotel. Dat janze Dengen is renoviert wurden – vam Feinsten. Do kann m´r dann bowwen an Deck ,an de Cocktail Bar sitzen, un wenn m´r dann in de richtije Richtung süüd, denkt m´r, dat m´r mit dem Schiff ungerwääjes is. Dat wo´er uch herrlich. Wie de Kenger kinn Lust mih haaden, sinn se eefach up den Hotelspillplatz jeloofen, dänn haaden m´r vam Schiff uss jo uch jood im Ooch.