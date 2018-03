Auch wenn die Intermot erst Anfang Oktober öffnet, laufen die Vorbereitungen für die Messe der Zweiräder bereits auf Hochtouren.

Köln. Die Planungen bei der Kölnmesse und der motorisierten Zweirad-Community nehmen Fahrt auf, denn in gut sechs Monaten heißt es wieder „Tore auf für die Intermot 2018“, die führende internationale Messe für Motorräder, Roller und E-Bikes. Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben bereits über 300 Aussteller aus 30 Ländern ihre Teilnahme am Motorradevent des Jahres vom 3. bis 7. Oktober bestätigt, darunter nahezu alle namhaften Hersteller und Marken.

Eine frühzeitige Planung und Anmeldung sichert nicht nur die gewünschte Standfläche und damit einen optimalen Standort in den Messehallen – Frühbucher erhalten auch günstigere Buchungskonditionen. Wer noch von besonderen Konditionen profitieren will, hat bis zum 31. März Zeit, dann nämlich endet die zweite „Early Bird“-Phase.

Die Intermot ist als führende internationale Businessplattform für die globalen Player die bevorzugte Bühne zur exklusiven Vorstellung ihrer Premieren und Innovationen. Denn nur in Köln treffen sie auf über 59 000 Fachbesucher aus rund 100 Ländern. Entsprechend haben nahezu alle namhaften Unternehmen aus den Produktsparten Fahrzeug, Teile und Zubehör, Bekleidung und Ausrüstung sowie Elektromobilität ihre Teilnahme zur Intermot 2018 bestätigt. In Köln am Start sind unter anderen BMW Motorrad, Harley Davidson, Honda, Ducati, Kawasaki, KTM, Triumph und Yamaha.

Weiter ausgebaut wird die Intermot customized, die sich zur Veranstaltung 2016 erfolgreich als eigenes Show-in-Show-Konzept positioniert hat. Sie ist eine eigene Präsentationsplattform für die stetig wachsende Custom-Szene. Vertreten sind hier internationale Protagonisten der V2-Custom-Szene sowie der New-Wave-Custom-Szene rund um die Cafe Racer und modernen Umbauten.

Sprintrennen auf dem Außengelände

Auch das neue Intermot-Bike, eine von Marcus Walz umgebaute Yamaha XV 950 R Dragger, wird zur Intermot customized zu bestaunen sein – unter anderem live in Action bei den Sprintrennen, die wieder im Außengelände stattfinden. Die großen Fahrzeughersteller wie BMW Motorrad, Harley Davidson, Kawasaki und Yamaha präsentieren sich auch wieder mit ihrer Custom- und Heritage Linie. Und natürlich findet im Rahmen der Intermot customized auch in diesem Jahr wieder die AMD Championship of Custom Bike Building statt.

Vom 3. bis 7. Oktober werden auf dem Gelände der Kölnmesse die neuesten Motorräder, Roller, Elektrofahrräder sowie die wichtigsten Neuheiten aus den Bereichen Elektromobilität, Zubehör, Bekleidung, Teile, Customizing, Reisen und Werkstattausrüstung vorgestellt. Dabei belegt die Intermot eine Ausstellungsfläche von rund 100 000 Quadratmetern sowie das Freigelände mit rund 60 000 Quadratmetern.