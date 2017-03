Burscheid. In den Serpentinen zwischen der Einmündung Bechhausen und der B 51 in Hilgen ist am Dienstag eine junge Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr fuhr die 20-jährige Solingerin mit ihrer Honda in Richtung Hilgen. In einer Linkskurve kam ihr laut Polizei plötzlich ein weißer Ford Transit mitten auf der Straße entgegen. Sie sei ausgewichen, doch während des Manövers weggerutscht. Ein nachfolgende Porsche-Fahrer habe noch rechtzeitig eine Vollbremsung eingeleitet, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein Audi-Fahrer fuhr auf den Porsche auf. Das Motorrad wurde unter einer Leitplanke eingeklemmt, die 20-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Red