Rhein.-Berg. Kreis.Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall in Odenthal auf der Bergisch Gladbacher Straße in Höhe der Sportplatzzufahrt verletzt worden. Laut Polizei war eine 51-jährige Odenthalerin mit ihrem Auto von Voiswinkel aus in Richtung Kreisverkehr Odenthal unterwegs. Da ein Autofahrer vor ihr ein Bremsmanöver einleitete, habe sie sich erschreckte und das Auto nach links gezogen, um dem Fahrzeug auszuweichen. Bei dem Ausweichmanöver übersah sie einen neben ihr fahrenden Kradfahrer. Der 57-jährige Leverkusener wollte die Odenthalerin gerade überholen. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich. Red

Rhein.-Berg. Kreis. Die Wirtschaftsjunioren Leverkusen/Rhein-Berg suchen den schlausten Schüler in Leverkusen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis: Ab sofort können sich Schulen melden, die Lust haben, im November an dem Quiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ teilzunehmen. Wirtschaftswissen im Wettbewerb ist ein Wissensquiz rund um Fragen zu Wirtschaft, Unternehmen, Ausbildung und Allgemeinbildung. Teilnehmen können Schulklassen der neunten Klassenstufen aller allgemein bildenden Schulen. Informationen gibt es per Mail unter sebastian.holthus@koeln.ihk.de oder unter 0 21 71/49 08 99 03. Red