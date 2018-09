Witzhelden.. Witzhelden. Ein 26-jähriger Solinger ist am Dienstagabend auf der Glüderstraße in Witzhelden verunglückt und später im Krankenhaus gestorben. Der Honda-Fahrer war um 20.30 Uhr zusammen mit zwei weiteren Kradfahrern auf der kurvenreichen Steigungsstrecke unterwegs. Nach Angabe der Polizei überholte er einen vorausfahrenden Begleiter und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine. Er kam nach rechts von der Straße ab und prallte in der ansteigenden Böschung vor einen Baum. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten nach einer Erstversorgung in ein auswärtiges Krankenhaus, wo der 26-Jährige in der Nacht verstarb. Die Honda war nach dem Unfall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Die Straße musste für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden. ⇥Red