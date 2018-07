Serenadenkonzert in der Kirchenkurve begeistert. OVH, Junges und Junior- Orchester beglücken über 700 Zuhörer.

Burscheid. Welch ein Glück, solche musiktreibenden Vereine in der Stadt zu haben! Das 15. Serenadenkonzert, gespielt vom Orchesterverein Hilgen, dem Jungen und dem Junior-Orchester, war am Samstag Abend in der Kirchenkurve ein Geschenk an die Bürger der Stadt; über 700 Musikbegeisterte hatten sich bei bestem Sommerwetter versammelt und warteten schon lange vor dem offiziellen Start auf die Musiker. Das wohl auch, weil die Sitzmöglichkeiten begrenzt waren. Die aufgestellten Stühle waren bald besetzt, dann wurden Reservestühle gestellt, Bänke belegt, Campingstühle aufgeklappt, Sitzwürfel herangetragen und weitere Möbel aus dem umliegenden Häusern herbeigeschafft – alles war proppenvoll und doch in durchaus charmanter Enge sehr familiär.

Ein seit 15 Jahren etablierter Leuchtturm der Kulturarbeit

Die ehrenamtlich stellvertretende Bürgermeisterin Silke Riemscheid begrüßte auch im Namen des verhinderten Schirmherren Stefan Caplan das Publikum, dankte allen Helfern, würdigte den großen Aufwand und die intensive Probenarbeit der Musikvereine. Das Serenadenkonzert sei ein Beweis der Liebe zur Musik und der Liebe zur Stadt gleichermaßen – und als Darbietung auf der Freiluftbühne in der Kirchenkurve seit 2003 fester Bestandteil Burscheider Kulturlebens.

Das Junior-Orchester des OVH unter der Leitung von Heide Wendt eröffnete den musikalischen Reigen. Als „Old McDonalds Band“ beschäftigten sich die jungen Musiker in einem Potpourri englischer und irischer Kinderlieder mit den Tieren auf dem Bauernhof. Maja, Caroline und Constantin als potenzielle Nachwuchsstars wurden bei dieser Gelegenheit vorgestellt. Sie spielen seit genau drei Wochen im Junior-Orchester mit und trauten sich am Samstag gleich mit auf die große Bühne.

Mit „Smile“ aus dem Soundtrack des Chaplin-Films „Modern Times“ ging es voran und mit einem Potpourri aus „Star Wars“ ließen die Kinder Luke Skywalker auftreten. Das war in der Tat eine echte Herausforderung für die Kinder, auf Neudeutsch eine „Challenge“. Minutenlanger, reicher Applaus belohnte sie für ihre Courage.

Nach kurzem Umbau präsentierte sich mit dem Orchesterverein Hilgen und dem Jungen Orchester ein großer, ja gewaltiger Klangkörper mehrerer Generationen dem Publikum – Musik verbindet, das war die Botschaft. Unter wechselndem Dirigat von Timor Oliver Chadik (OVH) und Simon Roloff (Junges Orchester) wurde die karibische Nacht zum Tage gemacht.

Anklänge an das bessere, freiheitsliebende Amerika

Melodiös, so verswingt wie beschwingt, ging es ins Musical „Westside Story“. „I like to be in America“ erinnerte an die schöneren Tage der Staaten und „Tonight, tonight“ ließ schwelgen. Die Burscheider erlebten in diesem Moment die Vereinigten Staaten so strahlend wie das Versprechen der Freiheitsstatue auf das bessere und erfolgreiche Leben jenseits jeder Beengung.