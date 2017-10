Die Juniorelfen gewinnen gegen Vechta mit 22:20. Heute geht es um 15 Uhr im Duell gegen Solingen-Gräfrath weiter.

Leverkusen. Einen wichtigen 22:20 (14:7)-Erfolg beim Aufsteiger Vechta landeten die Juniorelfen in der Dritten Liga West. Durch den vierten Saisonsieg kletterte die Mannschaft von Kerstin Reckenthäler und Steffi Osenberg auf den fünften Platz. Bereits heute (15 Uhr, Fritz-Jacobi-Halle) steigt das nächste Duell für die Juniorelfen: Dann kommt es zum Duell gegen den HSV Solingen-Gräfrath.

Nach ausgeglichenem Beginn konnten sich die Juniorelfen in Vechta Mitte der ersten Halbzeit dank einer guten 3:2:1-Deckung bis zur Halbzeit auf 14:7 absetzen. „Wir konnten auch den einen oder anderen leichten Treffer erzielen. In der zweiten Halbzeit wollten wir dort weitermachen, wo wir aufgehört hatten“, berichtete Kerstin Reckenthäler.

Doch nach der Pause schlichen sich in das Spiel der jungen Mannschaft zahlreiche technische Fehler ein. So wurden Bälle im Angriff verloren, gute Chancen ausgelassen und Vechta holte Tor um Tor auf. Fünf Minuten vor Spielende stand es vor 150 Zuschauern 20:20-Unentschieden. Kerstin Reckenthäler nahm gut 70 Sekunden vor dem Schlusspfiff eine Auszeit und gab ihrer Mannschaft noch einmal Anweisungen mit auf den Weg. Diese setzte das Team perfekt um: Jule Polsz und Mareike Thomaier sorgten mit ihren Treffern für den verdienten 22:20-Erfolg. „Der Sieg war wichtig, auch wenn wir wissen, dass es sicherlich nicht das war, was wir spielen können. Aber die Moral war heute klasse“, sagte Reckenthäler.

Die Liga ist sehr ausgeglichen

Wie eng und ausgeglichen die Liga ist, wurde am Wochenende wieder deutlich: Der PSV Recklinghausen gewann gegen das Spitzenteam 1. FC Köln mit 20:19, der HSV Solingen-Gräfrath musste sich zu Hause dem TB Wülfrath mit 29:35 geschlagen geben. „Ich war von der Niederlage des HSV überrascht, aber die Liga ist einfach eng zusammen. Das bestätigt mich wieder darin, dass jedes Spiel ein schweres ist und erst gespielt werden muss“, sagt Kerstin Reckenthäler.