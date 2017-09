Die TGH hat bislang nur einen Punkt geholt. Gegen TS Struck soll sich das am Sonntag ändern.

Hilgen. Den schlechtesten Saisonstart zur Kreisliga-Zeiten haben die Fußballer der TG Hilgen hingelegt. Die von Sebastian Dahlmann trainierte Mannschaft wartet nach fünf absolvierten Partien immer noch auf den ersten Saisonsieg. Neben vier Niederlagen steht ein Unentschieden für die TGH zu Buche. „Wir stecken aber den Kopf nicht in den Sand und wollen es besser machen“, sagt Dahlmann, der mit seinem Team am Sonntag (15 Uhr) zum Tabellenzehnten TS Struck reisen muss.

Ein Sieg muss her – aber die Personalsituation ist nicht rosig

Die Punktedifferenz zwischen beiden Mannschaften beträgt im Moment nur fünf Zähler, der Sprung ins Mittelfeld ist für die Hilgener noch kein großer Kraftakt. „Allerdings müssen wir jetzt auch so langsam zu Potte kommen“, fordert der Coach eine Leistungssteigerung. Viel hängt in diesem Zusammenhang jedoch von der personellen Situation ab. Und die ist nach wie vor alles andere als rosig. Neben den längerfristigen Ausfällen Daniel Thielmann, Michael Machill, Julien Dehner, Mickel Heller, Thilo Clemm, Alexander Lange fallen diesmal auch noch die beiden Urlauber Oliver Miebach und Jerome Wiendl aus. Immerhin kehren laut Dahlmann in Panagiotis Ktenas und Kim Maurer zwei Alternativen in den Kader zurück.

„Klagen hilft in unserer Situation nicht. Wir brauchen jetzt einfach mal ein positives Aha-Erlebnis“, meint Dahlmann.