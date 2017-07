Fünf Paare haben sich am 7.7.2007 „getraut“. Alle Paare sind noch zusammen. Auch Karin und Roland Weber.

Burscheid. Originelle Hochzeitsdaten sind beliebt bei Paaren, um sich das Datum des Hochzeitstages besser merken zu können. Sie helfen offenbar aber auch dabei, dass das Glück hält. Und das auch, obwohl es sich um die „verflixte 7“ handelt. Drei Paare wollen dies heute in Burscheid ausprobieren. Sie werden an diesem 7.7.2017 von Carola Preuß getraut. Die Standesbeamtin wird damit am Ende des Tages ihre 1320. Trauung vollzogen haben.

Auch Karin und Roland Weber bekamen den behördlichen Segen von Carola Preuß. Das Burscheider Paar hatte sich den 7.7.2007 als Datum für die Trauung ausgesucht. Heute haben die beiden ihren zehnten Hochzeitstag – am 7.7.2017. „Die 7 ist meine Glückzahl“, erklärt Roland Weber, der gestern zum ersten Mal mit seiner Frau gemeinsam an den Ort der Trauung vor zehn Jahren zurückgekehrt ist. An die Lambertsmühle. Auch Karin Weber hatte dem Datum damals zugestimmt. Unter einer Bedingung: „Wenn es ein Samstag ist.“ Dass die beiden auch in einem Haus mit der Nummer 7 an der Kastanienallee wohnen und sie zweimal sieben Jahre gewartet haben, um in den Bund der Ehe zu treten, schieben sie nur leise hinterher.

Tatsächlich war die reine Wahl des Tages damals schon ein Glücksgriff gewesen, erinnern sich die beiden. Permanent habe es geregnet an den Tagen davor, doch am besagten Samstag ging die Sonne auf und das Wetter wurde richtig schön.

Genug der Zahlenspielchen und Klischees: Was braucht eine Ehe wirklich, um zu halten? In Zeiten, da etwa jede dritte Ehe geschieden wird. „Vertrauen ist sehr wichtig“, sagt der 50-Jährige. „Den anderen nicht versuchen, zu ändern“, sagt die 51-Jährige. Und ein Satz kommt den beiden gemeinsam über die Lippen: „Man muss sich voll und ganz auf den anderen verlassen können.“

„Wir haben oft gemeinsame Dinge im Kopf“

Dass die beiden einen gemeinsamen Gedanken im Kopf haben, ist ihnen übrigens ein Beleg, wie sie in der Ehe zusammengewachsen sind. „Wir haben oft gemeinsame Dinge im Kopf und sprechen sie wenige Sekunden später aus“, sagt Roland Weber. Beim Einkaufen sei das beispielsweise so – oder vor dem Fernseher. Und was hat sich geändert in den vergangenen, gemeinsamen zehn Jahren? „Man wird älter“ sagt der Burscheider.

Karin und Roland Weber sind übrigens nicht das einzige Paar, das sich am 7.7.2007 in Burscheid hat trauen lassen. Vier weitere Paare wählten damals das Datum – und sie sind ebenfalls heute noch zusammen.