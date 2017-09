Vom 7. bis zum 12. November gibt es in Köln und Bonn eine neue Auflage des Festivals „Musik in den Häusern der Stadt“.

Köln. „Es ist toll, die Musik in den Alltag der Menschen zu bringen und mit ihnen einen Abend lang die Bühnendistanz zu überwinden, um ihnen ganz nahe zu sein. Ich bin sehr gespannt auf die Atmosphäre an diesem Abend. Wohnzimmermusik kenne ich sehr gut, bei uns zu Hause wurde regelmäßig musiziert“, sagt Pia Ovanda vom Duett Madsiusovanda, das in seiner Musik Soul und Experimental-Pop miteinander vereint.

Live zu hören gibt es die beiden Musikerinnen beim Festival „Musik in den Häusern der Stadt“, bei dem vom 7. bis zum 12. November Konzerte an ungewöhnlichen öffentlichen und privaten Orten stattfinden. Pia Ovanda wird mit ihrer musikalischen Partnerin am 10. November um 20 Uhr bei Bruchhaus Optik & Akustik in Sülz auftreten. „Da unser Gastgeber sehr gerne Soul mag, haben wir unser Programm entsprechend arrangiert.“

Jede Menge Arbeit bringt jede Menge Spaß

Zu den erfahrenen Gastgebern zählt Bernhard Kuhne, der mit seiner Frau Christine in sein Privathaus in Sürth einlädt. Dort werden am 12. November Ducktapeticket ab 18 Uhr zu hören und zu erleben sein. „Das war ursprünglich ein Jazz-Trio mit einer sehr ungewöhnlichen Instrumentierung. Inzwischen ist daraus ein Sextett geworden. Das könnte bei uns etwas eng werden.“

50 Plätze hält Kuhne bereit und investiert viel Engagement in den Konzertabend im Wohnzimmer. „Das macht zwar Arbeit, ist aber auch sehr schön. Wir haben bislang zweimal am Literatur- und dreimal am Musikfestival teilgenommen. Die Atmosphäre ist schön und Musik in den eigenen Räumen zu haben, ist etwas Besonderes“, sagt der Jazzliebhaber. Gerne mag er auch die Gespräche in der Pause und nach dem Ende des Konzerts. „Das kann auch schon mal bis 1.30 Uhr morgens gehen.“

82 Konzerte mit 211 Künstlern in drei Städten

Insgesamt gibt es beim Festival in Köln, Bonn und Hamburg 82 Konzerte mit 211 Künstlern. In Köln sind es in diesem Jahr 38 Konzerte mit 122 Künstlern. In Bonn gibt es elf Konzerte. Die musikalischen Genres reichen von Klassik und Jazz über Pop und Folk bis zu Klezmer, Salsa und Flamenco. Zu den Orten mit 15 bis 260 Plätzen gehören erstmals die Aula des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in der Südstadt und das Winterquartier des Circus Roncalli in Mülheim. Dazu kommen Fabrikhallen und Wohnzimmer genauso wie eine Müllverbrennungsanlage und eines der Kranhäuser im Rheinauhafen.