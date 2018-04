Mit großem Programm und einer Prämiierung des originellsten Rades wird am 30. Mai die Fertigstellung des Raiffeisenplatzes gefeiert.

Burscheid. Nach langer Bauphase ist jetzt der Raiffeisenplatz endgültig fertig. Die Picknick-Ecke und die Sitzbänke von Spendern sind montiert und die letzte Lücke des Panorama-Radweges in Hilgen ist geschlossen. Zu einem Nachmittag mit buntem Rahmenprogramm laden deshalb der Initiativkreis „Hilgen lebt“ und die Stadt für Montag, 30. April, ab 16 Uhr ein.

Neben Kaltgetränken und Grillwürstchen sind auch musikalische Einlagen geplant. Ein besonderes Highlight ist außerdem die Möglichkeit, die Balkantrasse einmal aus anderer Perspektive kennenzulernen: Mit der Fahrradrikscha können sich die Besucher zur „Waffelpause“ nach Neuenhaus bringen lassen und dort eine frische Waffel zum Saisonstart genießen. Fahrräder können kostenlos am Stand des ADFC codiert werden.

Traditionell wird am 30. April um 19 Uhr der Hilgener Maibaum gesetzt – in diesem Jahr auf dem Raiffeisenplatz. Eine besondere Idee des Initiativkreises ist es außerdem, das originellste Hilgener Fahrrad zu prämieren. Jeder kann sein Fahrrad an diesem Nachmittag zu Wahl stellen und hat so eine Chance auf tolle Preise. So sind bunt geschmückte Räder ebenso willkommen wie besondere Fahrradtypen – der Ideenvielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Ab 20 Uhr können die Besucher in der Fahrzeughalle der Feuerwehr in den Mai tanzen.

Als Quartiersentwicklerin für den Ortsteil Hilgen verabschiedet sich Jana Lauffs, deren Aufgabe Ende Mai 2018 enden wird. Im Rahmen des Landesförderprogramms „altengerechte Quartiere“ war sie seit Mai 2015 Ansprechpartnerin für die Belange der Hilgener und hat verschiedene Aktionen auf die Beine gestellt, unter anderem den Treffpunkt Alter Bahnhof, das Nachbarschaftsfest Ösinghausen, den Generationenaustausch mit der EMA-Schule und Senioren sowie verschiedene Informationsveranstaltungen. Als Erinnerung für alle Hilgener wird sie auf dem Fest das eigens gestaltete „Hilgener Kochbuch“ als Abschiedsgeschenk verteilen. Red