1,9 Millionen Euro stehen dem Kreis für die Verbesserung des Breitband-Internets zur Verfügung. Der Kreis berät jetzt mit den Kommunen über die Verteilung der NRW-Fördermittel.

Rhein.-Berg. Kreis. 1,9 Millionen Euro stehen dem Kreis für die Verbesserung des Breitband-Internets zur Verfügung. Dazu übergab NRW-Wirtschafts- und Andreas Pinkwart jetzt den Zuwendungsbescheid an Landrat Hermann-Josef Tebroke und Kreisdirektor Erik Werdel.

Aktuell können laut Breitbandatlas des Bundes in rund 65 Prozent des Kreisgebiets Daten mit einer Geschwindigkeit von mindestens 50 Mbit/s heruntergeladen werden. Für die übrigen Bereiche soll jetzt mit Hilfe des Förderprogramms ebenfalls eine leistungsfähige und möglichst flächendeckende Internetversorgung geschaffen werden. Der Breitbandausbau als wichtiger Standortfaktor soll auch den Rheinisch-Bergischen Kreis als Wohnort und Unternehmensstandort mit schneller Internetverbindung attraktiver machen. Mit dem Ausbau soll nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens Ende dieses Jahres begonnen werden. In dem so genannt Kreis jetzt mit allen Städten und Gemeinden das Vorgehen. Red