Middendorf: Im günstigsten Fall würden wir Vierter werden und damit direkt in den DHB-Pokal einziehen. Wenn wir aber den siebten Rang der Vorsaison wiederholen könnten, wäre das schon super. Schließlich können wir nicht so viel Geld investieren wie andere Teams.

Middendorf: Wie gesagt: Auf dem Spielfeld gibt es noch etwas Luft nach oben. Auf der menschlichen Schiene passt es bereits zu 100 Prozent. Den letzten Kick hat es an dem Wochenende gegeben, als die Mannschaft drei Tage zum Trainingslager zusammen gewesen ist und wir zwei Spiele absolviert haben. Das hat so richtig gut funktioniert.

Middendorf: Wir werden variabler in unserem Spiel sein. Das steht schon einmal fest. Alleine schon der Gedanke an unseren Innenblock gefällt mir sehr. Gegen Max Weiß und Bastien Arnaud tut es jedem Gegner weh.

Max Adams ist ein Pendant zu Jan Blum auf Rechtsaußen, Jens Reinarz ist gleich auf mehreren Positionen einsetzbar, und Maximilian Weiß wird in der Abwehrmitte und am Kreis benötigt.

Wen sehen Sie ganz vorne in der Liga?

Middendorf: Schalksmühle-Halver hat enorm aufgerüstet. Da wissen wir direkt nach dem ersten Spieltag, wo wir stehen. Dazu gehören Krefeld, Leichlingen und Longerich dem Favoritenquartett an. Wir werden versuchen, eine der vier Mannschaften ein wenig zu ärgern. Dazu gibt es ja viele neue Teams in der Liga. Sie sind noch schwierig einzuschätzen. Andererseits kennen sie uns auch nicht.

Sind, abgesehen von der Spielerseite, irgendwelche Neuerungen für die kommende Saison geplant?

Middendorf: Wir werden bei den Heimspielen regelmäßig ein Maskottchen haben, welches für Stimmung sorgt. Natürlich in einer Panther-Kostümierung. Hin und wieder werden auch Cheerleader zu Gast sein. Und eine neue große Fahne gibt es auch. Sie sehen – es entwickelt sich auch drumherum so einiges.

Nur mit dem Austragen der Topspiele Freitagsabends in der Wermelskirchener Schwanen-Halle wird es nicht funktionieren.

Middendorf: Was wir sehr bedauern. Aber wir müssen es akzeptieren. So werden die vermeintlichen Spitzenbegegnungen in Hilgen und einmal auch in Burscheid austragen. Aber wir werden auf jeden Fall auch Drittliga-Handball am Schwanen sehen. Nur eben sonntags. Wobei wir grundsätzlich darauf achten, dass die Heimspiele nie parallel zu unserer Zweiten stattfinden.

Ein gutes Stichwort. Wie läuft es bei der 2. Mannschaft, die nach dem Zusammenschluss mit dem TuS Wermelskirchen als Panther II in der Verbandsliga spielt?

Middendorf: Das Ziel ist der Aufstieg. Qualität ist genug da. Unter anderem durch Torben Schneider, Philipp Schmitz und Christopher Hindrichs aus der Ersten, welche das Team verstärken, gleichzeitig aber auch immer Optionen für die 3. Liga sind. Grundsätzlich geht es darum, eine Einheit zwischen 1. und 2. Mannschaft zu bilden. Darum legen wir Wert auf gleiche Spielsysteme. Und klar ist auch, dass der Weg nach oben für keinen Spieler der 2. Mannschaft zu ist. Bei einem gemeinsamen Mannschaftsabend am 18. August soll das Miteinander noch weiter verfestigt werden.

Klingt so, als könnte man sich bei den Panthern auf die kommende Spielzeit auf vielerlei Ebenen freuen.

Middendorf: Wir haben die Weichen gestellt, dass mit den nun mittlerweile drei Trägervereinen TG Hilgen, Burscheider TG und TuS Wermelskirchen alles harmonisch abläuft. Alleine schon auf den Spielankündigungsplakaten werden immer die Logos der drei Trägervereine aufgeführt sein. Alles braucht seine Zeit. Ich bin für die Zukunft sehr optimistisch, weil die Zusammenarbeit mit den Vorstandskollegen Michael Kotthaus, Frank Jörgens, Rainer Sichelschmidt und Jochen Lorenz wirklich sehr angenehm und zielführend ist.