Gründungsnetzwerk lädt am 17. November nach Opladen.

Leverkusen. Wer nach Informationen oder Anregungen für den Start in die Selbstständigkeit oder für die erste Zeit als Jungunternehmer sucht, ist auf der Leverkusener Gründer- und Jungunternehmermesse am Freitag, 17. November, von 11 bis 17 Uhr in der IHK-Geschäftsstelle Leverkusen, An der Schusterinsel 2 in Opladen, genau richtig. Hier sind alle wichtigen Partner zur selben Zeit am selben Ort.

Gründungswillige und junge Unternehmer können bei der Veranstaltung mit Fachleuten sprechen und von den Netzwerken vor Ort profitieren, wichtige Kontakte knüpfen und die Angebote der Aussteller nutzen. Ergänzend zum Vortragsprogramm, bei dem es unter anderem um Themen wie „Förderprogramme für Existenzgründungen und Junge Unternehmen“ und „Buchführung, Steuern & Co.“ geht, stehen Experten des Gründungsnetzwerks zu allen Themen rund um die unternehmerische Selbstständigkeit zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Netzwerkcafé die Möglichkeit, mit anderen Unternehmensgründern und Jungunternehmen ins Gespräch zu kommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte werden um vorherige Anmeldung gebeten.

gruendungsnetzwerk-leverkusen.de