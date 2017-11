Einrichtungen präsentieren sich am 15. und 16. November.

Köln. Am Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. November, findet im Mediapark die Messe der Kölner Berufskollegs statt. Unter dem Motto „Dein Weg in Ausbildung, Studium und Beruf“ wird das gesamte Bildungsspektrum der Berufs-kollegs – von der dualen Ausbildung bis hin zu den Vollzeitbildungsgängen einschließlich der beruflichen Gymnasien – präsentiert. Die Messe richtet sich an Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 aller Schulformen, Lehrer, Eltern und Beratungskräfte im Übergang Schule-Beruf.

Für Beratungen und Informationen stehen Vertreter aller 25 Kölner Berufskollegs, der zwei Weiterbildungskollegs, der Ausbildungsvermittlungen der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer, der Berufsberatung der Agentur für Arbeit, der Steuerberatungskammer, der Bildungsberatung der Stadt Köln und der Jugendberatungsstelle für Arbeits- und Berufsfragen zur Verfügung. Das Angebot wird durch Fachvorträge abgerundet.

Die Nachmittage sind wegen der angebotenen Themen für Eltern mit ihren Kindern besonders geeignet. Foren für Eltern und Lehrkräfte werden am 15. November um 16 Uhr und am 16. November um 14 Uhr angeboten. Die Messe ist am ersten Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet und am 16. November von 9 bis 16 Uhr. Veranstalter sind das städtische Amt für Schulentwicklung (Bildungsberatung und Regionales Bildungsbüro) sowie die Stiftung Berufliche Bildung der Kölner Berufskollegs.