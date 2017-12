Bayer Cares Foundation unterstützt fünf weitere Leverkusener Sozialprojekte. Im Fokus stehen dabei die Wertschätzung für ältere Mitmenschen und Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien.

Leverkusen. Was hat ein telefonischer Besuchsdienst mit Urban Gardening und dem Frauen-Selbstverteidigungskonzept Wen-Do gemeinsam? Diese Inhalte stehen im Zentrum von Leverkusener Sozialprojekten, welche die Bayer Cares Foundation in ihr Ehrenamtsprogramm aufgenommen hat. Mit insgesamt mehr als 6500 Euro unterstützt die Bayer-Sozialstiftung in der aktuellen Förderrunde fünf Leverkusener Initiativen des Diakonischen Werks, des Fördervereins Rheindorfer Pänz, der OGS Sternenschule und Löwenzahnschule sowie der Städtischen Tageseinrichtung für Kinder und Familienzentrum Pregelstraße. In allen Projekten setzten sich Bürger ehrenamtlich für die bessere Lebensqualität ihrer Mitmenschen im lokalen Umfeld ein.

„Wertschätzung für ältere Mitbürger, gesunde Ernährung für sozial schwächere Familien oder Gewaltprävention für Mädchen und auffällige Kinder - von den Zielsetzungen der ins Förderprogramm aufgenommenen Projekte profitieren ganz unterschiedliche Personengruppen“, sagt Thimo V. Schmitt-Lord, Vorstand der Bayer-Stiftungen. „Alle gemeinsam haben, dass ehrenamtlich engagierte Menschen mit der Umsetzung vorbildlicher Ideen zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen.“

In der aktuellen Runde des Ehrenamtsprogramms werden die fünf Leverkusener und 27 weitere deutsche Projekte mit rund 93 000 Euro sowie 67 internationale Programme mit rund 248 000 Euro gefördert. Gleich vier der Leverkusener Projekte - die hauptsächlich Menschen aus dem Stadtteil Rheindorf zu gute kommen - wurden dabei durch die ortsansässige Ärztin Dr. Maria Radi mit angestoßen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 hat die Bayer Cares Foundation bereits 632 gemeinnützige Bürgerprojekte im Umfeld der nationalen und internationalen Unternehmensstandorte mit mehr als 2,2 Millionen Euro ermöglicht. In vielen dieser Initiativen sind Mitarbeiter und Pensionäre von Bayer engagiert. In Leverkusen wurden bisher 38 Projekte mit rund 108 000 Euro unterstützt.

Als Sozialstiftung des Innovations-Unternehmens Bayer begreift sich die Bayer Cares Foundation in besonderer Weise als Impulsgeber, Förderer und Partner für Innovationen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und dem Sozialsektor. Im Mittelpunkt der Förderprogramme steht der Mensch - sein Engagement für das Allgemeinwohl, sein Ideenreichtum bei der Lösung sozialer Aufgaben, aber auch seine Bedürftigkeit in Notsituationen.

Die Fördertätigkeit der Stiftung ist ein zentraler Bestandteil des weltweiten gesellschaftlichen Engagements von Bayer, das jährlich rund 50 Millionen Euro beträgt - mit Schwerpunkten auf der Förderung der naturwissenschaftlichen Bildung und Spitzenforschung, der Gesundheitsversorgung und der Befriedigung sozialer Grundbedürfnisse der Menschen im Umfeld der Unternehmensstandorte.