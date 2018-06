Die Stadt Leverkusen erhält in diesem Jahr vom Land 80 000 Euro.

Leverkusen. Nachdem die Landesregierung die Mittel für die Denkmalpflege verdoppelt hat, erhält Leverkusen in diesem Jahr 80 000 Euro.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Rüdiger Scholz erklärt dazu in einer schriftlichen Mitteilung: „Die Landesregierung hat die Fördermittel für die Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen deutlich erhöht. Die NRW-Koalition macht damit ihr Versprechen wahr und stellt in diesem Jahr zwölf Millionen Euro für den Denkmalschutz zur Verfügung.

Fördermittel steigen deutlich im Vergleich zum Vorjahr

Das sind 6,1 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Auch Leverkusen profitiert davon. Insgesamt stehen hier 80 000 Euro für den Denkmalschutz und damit für das historisch-kulturelle Erbe unserer Stadt zur Verfügung.

Die deutliche Erhöhung der Fördermittel für die Denkmalpflege ermöglicht es, das große Engagement von Privatleuten an unserem baukulturellen Erbe wieder unterstützen zu können, nach vielen Jahren ohne oder nur sehr geringer Zuschussförderung. Unter der rot-grünen Landesregierung wurden die Fördermittel stark gekürzt.

Um Heimat erfahren zu können, muss auch ihre Geschichte erhalten werden. Daher bekennt sich die NRW-Koalition zu der in der Landesverfassung verankerten Verantwortung für den Erhalt unserer Denkmäler“, sagt der Politiker.