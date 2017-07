Martin König liest Gedichte über Eis vor

Burscheid. Der Burscheider Sozialpädagoge und Dichter Martin König liest am Freitag, 28. Juli ab 19 Uhr Gedichte im Eiscafé San Marco vor. Die behandelten unter anderem das passende Thema Sommer und Eis, sagt König. Teils habe er die eigens für die Lesung geschrieben. Titel der Veranstaltung ist „Cool, cooler, Eiscafé. Erfrischende Gedanken tanken mit Martin König“. Dabei wird der Poet von einem Musiker an der Gitarre begleitet. Die Veranstaltung soll etwa zwei Stunden dauern, sagt König. Der Eintritt ist frei. Aktuell arbeitet Martin König zusammen mit Joe Brockerhoff an seinem Buch „Lebe Liebe“. Und mit dem Immendorff-Schüler Joseph Sracic an einer Multimedia-Gedicht-Performance. ecr