Markus Segschneider spielt in Burscheid

Burscheid. Er ist Virtuose an der Gitarre - und spielt am Freitag, 1. September in Burscheid: Markus Segschneider. Unter dem Titel „Hands at work - Solo Guitar“ lädt die Buchhandlung Ute Hentschel ab 19.30 Uhr zu einem Gitarrenkonzert mit Markus Segschneider ein. Der Musiker verwebt Jazz, Folk, Pop, Funk gelassen zu einer Musik, die die lebensfrohe Stimmung eines Bilderbuchsommermorgens vermittelt. Er ist Mitglied diverser Bandformationen, gefragter Studiomusiker, Arrangeur und Komponist - mehr als 100 CDs entstanden bisher unter seiner Mitwirkung. Er produziert Musik für Fernsehen und Rundfunk. Eintrittskarten (zwölf Euro) und Infos gibt es in der Buchhandlung unter Tel. 8242. Red