Leverkusen. Am Sonntag dreht sich im Forum Leverkusen von 11 bis 16 Uhr alles ums Thema Modellspielzeug. Private und gewerbliche Händler aus dem In- und Ausland bieten den Besuchern ihre Waren an. Modellspielzeug oder altes Spielzeug der letzten Jahrzehnte, ein Trend der sich immer größer werdender Beliebtheit erfreut. Hier macht der interessierte Besucher eine Zeitreise in die Welt der Spielzeuge aus längst vergangenen Zeiten.

Von Opas erstem Auto aus Blech bis hin zur digitalen Modelleisenbahn oder den Modellautos der Rennwagen von den bekannten Weltmeistern, finden die Besucher besondere Sammlerstücke. Bei den Sammlern stehen die Modellspielzeugmärkte hoch im Kurs, bieten sie doch jedem die Chance, echte Raritäten zu entdecken, die zum Teil verblüffende Wertsteigerungen bieten können. Vorausgesetzt, man ist frühzeitig vor Ort, um seine Schätze zu finden. Für Neuentdecker finden sich Exponate, oder entsprechende Literatur, die bei der Sammelleidenschaft wichtige Tipps und Know-how vermitteln. Übrigens ist beim Markt auch der Verkauf von Besuchern an Händler erlaubt. Schätze aus dem Keller oder vom Dachboden also einfach mitbringen.

Der Eintritt zum Modellspielzeugmarkt beträgt fünf Euro für Erwachsene. Freier Eintritt für Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung Erziehungsberechtigter.