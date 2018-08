Gerade bereiten sich die Kölner Haie im Trainingslager in Südtirol auf die neue Saison vor. Einen Ausblick gibt Sportdirektor Mark Mahon.

Wie ist der Stand der Vorbereitung der Kölner Haie für die neue Saison?

Mark Mahon: Das jetzt die ersten Testspiele verlorengegangen sind, würde ich nicht allzu hoch hängen. Wir haben 13 neue Spieler im Team, da geht es jetzt darum, dass sich die Jungs zusammenfinden. Wir haben bei den Vorbereitungsspielen immer auf starke Gegner gesetzt und das eigene Team richtig zu fordern. So bekommen wir auch gutes Videomaterial für die spätere Analyse. Uns was das Zusammenfinden der Spieler angeht, bin ich sehr zufrieden. Gerade sind die Profis zum Trainingslager in Südtirol aufgebrochen. In Latsch sind sie jetzt ständig zusammen und werden auch zwei Testspiele bestreiten – am Samstag gegen Klagenfurt und am Sonntag gegen Bozen.

Was für Baustellen gibt es noch für den Kader?

Mahon: Wichtig ist, dass jetzt alle angeschlagenen Spieler wieder gesund werden und das unser Team zusammenwächst. Vor allem die offensive Chemie muss stimmen. Der Mannschaftsgeist geht über alles und hat höchste Priorität. Wir müssen auf dem Eis als Einheit auftreten. Wie wichtig das ist, hat die Silbermedaille des deutschen Olympiateams gezeigt. Wichtig sind auch die Leidenschaft und das kämpferische Auftreten auf dem Eis. Das hat in der vergangenen Saison streckenweise gefehlt.

Wie gut haben sich die neuen Spieler ins Team integriert?

Mahon: Sehr gut, jeder weiß, worum es in der kommenden Saison geht und was wir von ihm erwarten. Jetzt geht es mit dem Teambuilding im Trainingslager weiter – da legen wir die Basis für die kommende Saison.

Mit Steve Pinizzotto haben Sie einen neuen Spieler, der eher als schwierig gilt.

Mahon: Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe seit Anfang Juli sehr viel mit ihm gesprochen. Er ist ein echter Teamplayer und ein sehr kommunikativer Mensch. Ich habe ihn überhaupt nicht als schwierig erlebt. Er ist auf dem Eis ein sehr präsenter Spieler und wird für uns in der neuen Saison sehr wichtig werden.

Mit Alexander Oblinger und Fabio Pfohl sind zwei Spieler wieder nach Köln zurückgekehrt.

Mahon: Spieler, die solch eine Erfahrung haben und sich mit der Stadt und dem Verein identifizieren können, sind sehr wichtig für die Haie. Sie sind Identifikationsfiguren für unsere Fans.